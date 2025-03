FC Juárez x Puebla ASSISTIR AO VIVO HOJE (29/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre FC Juárez x Club Puebla é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (29) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Mazatlán como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

FC Juárez x Club Puebla – Palpites, Prognósticos e Onde Assistir | Liga MX Clausura 2025

A Liga MX Clausura 2025 chega à sua 13ª rodada com um duelo importante entre FC Juárez e Club Puebla, que se enfrentam no Estadio Olímpico Benito Juárez, no dia 29 de março de 2025, às 20h (horário de Brasília). O confronto opõe duas equipes em momentos distintos na competição: o FC Juárez, que luta para se manter na parte superior da tabela, e o Club Puebla, que busca sair da zona de crise.

Análise das Equipes

FC Juárez

Posição na tabela: 9º lugar

9º lugar Últimos 5 jogos: 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas

1 vitória, 2 empates, 2 derrotas Destaque: Ralph Orquin

Ralph Orquin Força do time: Defesa sólida, bom aproveitamento em casa

O FC Juárez vem de uma campanha irregular, mas se mantém na luta por uma vaga na fase final do Clausura. A equipe aposta na força defensiva, liderada pelo goleiro e capitão Alfredo Talavera, além de contar com bons jogadores no meio-campo para equilibrar o jogo.

Club Puebla

Posição na tabela: 16º lugar

16º lugar Últimos 5 jogos: 1 vitória, 4 derrotas

1 vitória, 4 derrotas Destaque: Emanuel Gularte

Emanuel Gularte Força do time: Boa posse de bola, mas defesa vulnerável

O Puebla atravessa um momento difícil na Liga MX. Com quatro derrotas seguidas, o time precisa urgentemente de um resultado positivo para evitar um distanciamento ainda maior dos concorrentes. O zagueiro Emanuel Gularte tem sido um dos poucos destaques do elenco.

Histórico de Confrontos Diretos

Nos últimos 10 jogos entre as equipes:

FC Juárez venceu 3 vezes

Club Puebla venceu 5 vezes

Empataram 2 vezes

O retrospecto favorece o Puebla, mas o desempenho recente da equipe preocupa.

Odds e Prognósticos

Vitória do FC Juárez: 1.85

1.85 Empate: 3.50

3.50 Vitória do Club Puebla: 4.33

Com base no desempenho recente, o FC Juárez aparece como favorito, especialmente jogando em casa. No entanto, o Puebla pode surpreender se melhorar seu sistema defensivo e explorar os contra-ataques.

Melhores opções de apostas:

Vitória do FC Juárez (1.85) – Aposta segura

Ambas as equipes marcam (Sim) – 2.10

Mais de 2.5 gols no jogo – 2.20

Onde Assistir?

A transmissão do jogo entre FC Juárez e Club Puebla poderá ser acompanhada através de plataformas esportivas e canais especializados.

Conclusão

O duelo promete ser equilibrado, com o FC Juárez favorito por jogar em casa e apresentar um desempenho mais sólido. Já o Puebla busca uma reabilitação e precisa vencer para manter suas chances no Clausura 2025.

Acompanhe todas as emoções da Liga MX e fique por dentro dos palpites para esta e outras partidas!





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

