CET-Rio monta esquema de trânsito para o Campeonato Estadual de Duathlon – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A CET-Rio montou um esquema de trânsito para a realização do Campeonato Estadual de Duathlon, neste domingo (30/3). As interdições em vias da região do Centro e adjacências começarão às 4h, com o início do evento previsto para 7h.

Para minimizar os impactos ao tráfego, agentes de trânsito da Prefeitura e apoiadores de tráfego, com veículos operacionais e motocicletas, irão trabalhar em prol da fluidez do trânsito, manutenção dos cruzamentos livres, coibição do estacionamento irregular e atuação nos bloqueios, como também na orientação dos pedestres e motoristas.

Técnicos da CET-Rio no Centro de Operações Rio (COR) vão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de manter as boas condições viárias.

Para viabilizar a realização do evento, serão feitas as seguintes interdições:

Das 4h às 12h

– Avenida General Justo

Pista sentido Zona Norte, toda extensão, sendo duas faixas de rolamento junto ao lado esquerdo

Pista sentido Zona Sul, toda extensão, sendo duas faixas de rolamento junto ao lado esquerdo

– Avenida Alfred Agache, toda extensão, em ambos os sentidos

– Túnel Prefeito Marcello Alencar, toda extensão em ambos os sentidos

– Avenida Rodrigues Alves, em ambos os sentidos, no trecho entre o Túnel Prefeito Marcello Alencar e o acesso à Via B4, nas proximidades da Rodoviária Novo Rio

– Entroncamentos de acessos do Viaduto do Gasômetro para Avenida Rodrigues Alves

É importante que todos estejam atentos às orientações da sinalização e dos agentes de trânsito. E os deslocamentos, durante horário dos fechamentos na região, por meio dos transportes públicos e a preferência de utilização das rotas alternativas, como os túneis Santa Bárbara e Rebouças.

Áreas de Poteção ao Ciclismo de Competição

A CET-Rio informa a suspensão da Área de Proteção ao Ciclismo de Competição (APCC) – circuito Marcos Hama, nos bairros do Centro e Santo Cristo (Porto Maravilha) em função da realização do Campeonato Estadual de Duathlon.