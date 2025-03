Atendidos da Fundhas encenam peça teatral sobre bullying

Henrique Macedo





Fundhas

Um tema sempre presente entre crianças e adolescentes, o bullying é o enredo de uma peça encenada por atendidos da unidade Centro da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza).

O grupo foi orientado pela professora de teatro Madaí Dias. “Eles trouxeram as próprias experiências do que já viram nas escolas, pesquisamos também na internet, textos, reportagens. Durante o processo de criação da peça, eles também receberam cartas de outras pessoas que sofreram bullying na escola, com relatos de como conseguiram enfrentar e superar.”





Pedro Fortunato, de 13 anos, é um dos atores. Ele acredita na força da mensagem da peça. “É um jeito daqueles que fazem bullying pararem e os que sofrem podem se identificar e procurar ajuda.”

“Para quem sofre bullying, dói. Tem uma frase que diz: ‘quem bate não lembra e quem apanha não esquece’. Fica uma dor no coração, uma insegurança”, disse Stephany Cordeiro, de 13 anos, uma das atrizes.

Na plateia, algumas crianças se identificaram com as situações retratadas. “Achei um espetáculo, eles são muito preparados, vai ser bom para nós enfrentarmos essas situações” declarou Pedro dos Santos, de 12 anos.

Miguel Landim, de 14 anos, foi um dos protagonistas da peça. “É gratificante a gente se colocar no lugar de outras pessoas que sofreram isso e passar uma mensagem de que é errado e que medidas eles devem tomar. Eu mesmo sofri porque uso óculos. A sensação é de muito vergonha.”





Ao final da peça, o grupo debateu o tema com a plateia.



MAIS NOTÍCIAS



Fundhas