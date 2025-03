Agência Minas Gerais | Minas Gerais acelera ritmo de geração de empregos com mais de 52 mil vagas abertas em fevereiro

Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta sexta-feira (28/3), mostram que Minas Gerais registrou a criação de 52.603 novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Esse resultado expressivo coloca o estado como um dos líderes na geração de empregos no último mês em todo o país.

Os números de fevereiro representam o segundo melhor resultado para o período em toda a série histórica, iniciada em 2020. Somente em fevereiro daquele ano, Minas criou 53.878 vagas. Com o bom desempenho, o estado já acumula 932 mil empregos criados desde 2019 e continua no caminho certo para alcançar a meta de 1 milhão de empregos até 2026.

























Melhor lugar para viver, trabalhar e investir

O saldo positivo do último mês é resultado de 283.184 admissões contra 230.581 desligamentos. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram gerados 35.777 empregos formais, houve um aumento de 16.764 postos de trabalho, ou seja, o desempenho de fevereiro de 2025 representa um crescimento de 47% na geração de vagas, reforçando a tendência de expansão econômica do estado.

Todos os grandes setores da economia mineira registraram saldo positivo, com destaque para o setor de Serviços, com 26.987 vagas abertas, seguido pela Indústria (8.591), Agropecuária (6.558), Construção (5.785) e Comércio (4.682).

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG), Alê Portela, avaliou o crescimento do mercado de trabalho. “A geração de empregos é fundamental para a inclusão social e o desenvolvimento econômico. Estamos comprometidos em continuar implementando políticas públicas que promovam a qualificação profissional e ampliem as oportunidades para a população mineira”, enfatizou Alê Portela.

No comparativo com os demais estados do país, Minas Gerais foi o segundo com a maior quantidade de empregos gerados, atrás somente de São Paulo (+137.581), o que também consolida o estado como um dos principais motores do mercado de trabalho no país.

Com esse desempenho, Minas se mantém como um dos estados que possuem o maior número de trabalhadores formais no Brasil, totalizando um estoque de quase 5 milhões de empregos com carteira assinada (4.967.412).