Tradicional Caminhada Ecológica às margens do Rio Sorocaba ocorre neste sábado (29) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), promove, neste sábado (29), a tradicional Caminhada Ecológica às margens do Rio Sorocaba. A atividade marca o encerramento da programação especial em comemoração ao Dia Mundial da Água e ao Dia do Rio Sorocaba (22 de março).

A caminhada terá início às 9h, com novo ponto de saída, exatamente na Praça Olinda Alves Mendes, no entroncamento da Avenida Doutor Artur Bernardes e Rua João Mendes Gomes.

A iniciativa envolverá também um mutirão de limpeza, no trecho entre a Praça da Biodiversidade e o Parque das Águas, no Jardim Abaeté. Na ocasião, servidores do Saae/Sorocaba e da Sema, ao lado dos demais participantes, vão recolher resíduos descartados irregularmente às margens do rio. A ação visa sensibilizar as pessoas sobre os impactos do descarte irregular de resíduos sólidos nesse trecho urbano do manancial.

O lixo jogado de forma irresponsável nas ruas e parques da cidade, além de sujar esses espaços, impacta seriamente a fauna e a flora local e “volta” de forma negativa para a população, ao danificar o aspecto visual da cidade, exalar mau cheiro, atrair animais peçonhentos, entupir bueiros e propiciar alagamentos. Ao chegar ao rio, os detritos flutuantes ainda causam grande impacto negativo na biodiversidade, prejudicando a fauna aquática.

O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1993, para promover a consciência em todo o mundo sobre a importância deste recurso natural para a promoção da vida saudável no planeta. Em Sorocaba, o Dia Mundial da Água e o Dia do Rio Sorocaba foram instituídos pela Lei Municipal nº 8.812, de 15 de julho de 2009.

A Praça Olinda Alves Mendes está localizada às margens do Rio Sorocaba, no entroncamento da Avenida Doutor Artur Bernardes e Rua João Mendes Gomes, no Jardim Maria do Carmo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3238-2280 ou pelo e-mail: [email protected].