Sabadinho Bom encerra homenagens às mulheres com show de Ailma Ribeiro

O último Sabadinho Bom do mês de março encerra a programação em homenagem às mulheres e terá a artista Ailma Ribeiro como atração. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, Centro Histórico da cidade, a partir das 12h30, e é gratuito.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que é sempre um prazer falar do Sabadinho Bom, um evento cultural que ultrapassou a fronteira da arte e da cultura e se transformou num verdadeiro momento de encontro de gerações na Praça Rio Branco. Ele frisa que fica muito feliz porque o evento hoje é uma referência para o pessoense, para o turista que visita a cidade e quer se divertir ao som da boa música no Centro Histórico.

“Nós realizamos o Sabadinho Bom com a certeza de que estamos trabalhando na perspectiva de valorização do Centro Histórico, de ocupação ativa com mais pessoas, o público jovem e adulto circulando naquele território, estimulando a microeconomia dos bares, cafés e restaurantes dali. Então, o Sabadinho Bom é repleto de sucessos e é um evento extremamente consolidado em João Pessoa, no imaginário do nosso morador e do turista”, constata.

A cantora elogia o evento e fala sobre como se sente ao participar da edição que encerra o mês de homenagens às mulheres. “É sempre uma alegria tocar no Sabadinho Bom, um lugar pelo qual eu tenho muito carinho e respeito”, resume.

Conforme Ailma Ribeiro, os ritmos serão variados, fazendo um passeio pelo choro, passando pelo forró, baião e o samba. O repertório envolve canções como Carioquinha de Waldir Azevedo, Receita de Samba de Jacob do Bandolim, Tareco e Mariola de Flávio José, Sabiá de Luiz Gonzaga, Insensato Destino de Almir Guineto, entre outras.

Além da cantora e cavaquinista Ailma Ribeiro, lhe acompanham no palco os músicos Vinícius de Lucena no bandolim, Thalliana Barbosa na flauta transversal, Francisco Neto na percussão, Samuel Alves no violão de 7 cordas. “Estou ansiosa para mais um Sabadinho Bom, para trocar energia com o público caloroso e fiel”, completa.