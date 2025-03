Rua da Carioca ganha novas cervejarias e reforça revitalização do endereço como polo cervejeiro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O novo ponto de encontro ocupa um imóvel de três andares nos números 74 e 76 da Rua da Carioca – Alexandre Macieira/Riotur

A Rua da Carioca, um dos endereços mais tradicionais do Centro do Rio de Janeiro, segue seu caminho para se consolidar como a Rua da Cerveja – iniciativa prevista no projeto Reviver Centro, viabilizado pela Prefeitura do Rio por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), em parceria com a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar). Após a inauguração da primeira cervejaria, em setembro de 2024, o endereço recebeu, na quinta-feira (27/3)à noite, dois novos estabelecimentos, ampliando as opções no local.

O novo ponto de encontro ocupa um imóvel de três andares, localizado nos números 74 e 76 da Rua da Carioca. O espaço funciona como um verdadeiro “shopping da cerveja”, reunindo diferentes estilos e experiências para o público.

– O papel do poder público é incentivar, estimular. É o que estamos fazendo com a Rua da Carioca, ajudando a recuperar uma rua icônica, que tinha metade das lojas fechadas. Aos poucos, a rua volta a ganhar vida – avaliou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima.

Para impulsionar o projeto, a Prefeitura do Rio concedeu subsídios financeiros para os empresários: de R$ 1.000 por m² para reformas e R$ 75 por m² mensais para despesas, com um teto para imóveis de até 200 m². Os repasses mensais terão duração de 30 a 48 meses. Com essa estratégia, a expectativa é que a Rua da Cerveja movimente R$ 222 milhões em quatro anos, gere uma massa salarial de R$ 41,8 milhões e crie cerca de 500 novos empregos. A ideia é atrair cada vez mais pessoas para visitar e morar na região central do Rio, impulsionando a revitalização e a preservação do Centro e seus prédios históricos.