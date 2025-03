Quais filmes vão passar HOJE (30/03) na Globo? TEMPERATURA MÁXIMA, CINEMAÇO E DOMINGO MAIOR, CORUJÃO; QUE HORAS COMEÇA

COnfira a programação da Globo hoje, 30/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

O domingo (30) promete muita emoção e ação na programação da TV aberta, com dois filmes imperdíveis no Corujão I e no Domingo Maior. Confira mais detalhes sobre as atrações!

Corujão I – Tomorrowland: Um Lugar Onde Nada É Impossível (03h30)

Título Original: Tomorrowland

Tomorrowland País de Origem: Estados Unidos

Estados Unidos Ano de Produção: 2015

2015 Diretor: Brad Bird

Brad Bird Elenco: George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson, Tim McGraw, Kathryn Hahn, Chris Bauer

George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson, Tim McGraw, Kathryn Hahn, Chris Bauer Gênero: Ficção Científica

Sinopse

A jovem Casey Newton (Britt Robertson) encontra um misterioso broche que a transporta para Tomorrowland, um mundo futurista cheio de invenções incríveis. Em sua jornada, ela cruza o caminho de Frank Walker (George Clooney), um cientista desiludido que já conheceu o local no passado. Juntos, eles embarcam em uma aventura cheia de mistérios e descobertas para salvar o futuro da humanidade.

Por que assistir?

Dirigido por Brad Bird (Os Incríveis, Missão: Impossível – Protocolo Fantasma), o filme mistura aventura e ficção científica em uma trama envolvente.

(Os Incríveis, Missão: Impossível – Protocolo Fantasma), o filme mistura aventura e ficção científica em uma trama envolvente. Efeitos visuais impressionantes e uma ambientação futurista que prende a atenção do público.

e uma ambientação futurista que prende a atenção do público. Uma história otimista e inspiradora, perfeita para os fãs de ficção científica e inovação.

Domingo Maior – A Vigilante (00h30)

Título Original: A Vigilante

A Vigilante País de Origem: Estados Unidos

Estados Unidos Ano de Produção: 2018

2018 Diretor: Sarah Daggar-Nickson

Sarah Daggar-Nickson Elenco: Olivia Wilde, Kyle Catlett, Betsy Aidem, Cheryse Dyllan, Chuck Cooper, Morgan Spector

Olivia Wilde, Kyle Catlett, Betsy Aidem, Cheryse Dyllan, Chuck Cooper, Morgan Spector Gênero: Suspense

Sinopse

Sadie (Olivia Wilde) é uma mulher marcada por um passado traumático de violência doméstica. Determinada a ajudar outras mulheres que passaram pela mesma situação, ela se torna uma justiceira, punindo agressores e garantindo a segurança de vítimas. No entanto, enquanto auxilia outras pessoas, ela também luta contra seus próprios demônios e planeja se livrar definitivamente do homem que destruiu sua vida: seu ex-marido.

Destaques do filme

Atuação intensa de Olivia Wilde , que entrega uma performance marcante e cheia de emoção.

, que entrega uma performance marcante e cheia de emoção. Um thriller psicológico tenso , que aborda temas delicados como violência doméstica e justiça pelas próprias mãos.

, que aborda temas delicados como violência doméstica e justiça pelas próprias mãos. Roteiro envolvente, que mistura drama e ação de forma impactante.

Conclusão

A programação de filmes do domingo (30) oferece duas opções bem diferentes: aventura e ficção científica no Corujão I com Tomorrowland, e um suspense tenso e eletrizante no Domingo Maior com A Vigilante. Seja qual for sua escolha, a madrugada será recheada de boas histórias!

