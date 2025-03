Prefeitura realiza segunda blitz de fiscalização da semana – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Bonito participou da vigésima primeira edição do Fórum Panrotas, que aconteceu nos últimos dias 05 e 06 de março, no World Trade Center São Paulo. Foram mais de 2.100 inscritos, o Fórum apresentou cenários e perspectivas do futuro, além das comemorações de 50 anos de publicação na indústria do Turismo no Brasil. O Fórum PANROTAS […]