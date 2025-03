Prefeitura de Sorocaba dá início à implantação de academia ao ar livre e playground na Vila Hortência – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), deu início, na manhã desta sexta-feira (28) a implantação de academia ao ar livre e playground em frente ao Ginásio de Esportes “Dr. Gualberto Moreira”, localizado na Rua Newton Prado, na Vila Hortência, Zona Leste da cidade. A obra tem previsão de entrega de até 60 dias.

As obras serão executadas pela empresa W2 Engenharia e Consultoria Eireli. A intervenção está orçada em R$ 176 mil e será realizada a partir de emenda parlamentar do vereador Fernando Dini, que também acompanhou o evento.

O secretário da Serpo esteve presente no evento de início de obras representando o prefeito Rodrigo Manga. Para ele, essa é uma importante obra no bairro, para proporcionar o bem-estar de seus moradores. “Aqui, em frente ao ginásio de esportes, faremos a implantação de academia ao ar livre e playground, além do paisagismo do local, para garantir ainda mais o lazer e bem-estar dos moradores da Vila Hortência”, disse.

“É um prazer participar de mais um evento como esse! Quero agradecer a todos os envolvidos neste importante trabalho, pois ele é fruto da sinergia entre as secretarias municipais em prol da população sorocabana. Para tanto, fazemos diversas ações de melhorias nos quatro cantos com muito cuidado e atenção”, relata o secretário de Mobilidade (Semob), Carlos Eduardo Paschoini.

Também estiveram presentes o secretário de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), Vitor Hugo Tavares; mais o ouvidor geral do Município Evandro Bueno. Representando a empresa W2 Engenharia, participaram o diretor da empresa, João Paulo Flumignan; e o engenheiro responsável pela intervenção, Azor Prado.