Paysandu x Capitão Poço, ASSISTIR AO VIVO PARAZÃO COM IMAGENS HOJE (28/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Paysandu x Capitão Poço: Onde Assistir e Detalhes do Jogo pelo Campeonato Paraense 2025

Data: Sexta-feira, 28 de março de 2025

Horário: 21h00 (de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

Competição: Campeonato Paraense – Quartas de final

Paysandu e Capitão Poço duelam por vaga na semifinal

Nesta sexta-feira (28), Paysandu e Capitão Poço entram em campo pelas quartas de final do Campeonato Paraense 2025. O confronto acontece no Estádio Mangueirão, em Belém, e promete fortes emoções, já que a classificação para a próxima fase está em jogo.

Onde assistir Paysandu x Capitão Poço ao vivo?

A transmissão do jogo será feita pelos canais esportivos locais e possivelmente em plataformas de streaming.

Como chegam as equipes?

Paysandu: O Papão chega como favorito para o confronto, jogando diante de sua torcida e com um elenco experiente. O time espera manter o bom desempenho na competição e garantir vaga na próxima fase.

Capitão Poço: A equipe busca surpreender o Paysandu e continuar sua trajetória no estadual. Para isso, precisará de uma defesa sólida e um ataque eficiente para superar o adversário.

Números no Campeonato Paraense 2025

Estatísticas Paysandu Capitão Poço Finalizações (média) 0 0 Escanteios (média) 0 0 Cartões amarelos (média) 2,4 0,3 Expulsões 2 0

Expectativas para o confronto

O Paysandu entra como favorito, mas precisa tomar cuidado com a equipe do Capitão Poço, que busca surpreender na fase decisiva do torneio. A torcida bicolor deve comparecer em peso para apoiar o time rumo à semifinal.

Acompanhe todos os lances dessa grande partida e fique por dentro das novidades do Campeonato Paraense 2025!