PAT vai receber mutirão de laudos para pessoas com deficiência

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos recebe nesta sexta-feira (28) um mutirão para a emissão de laudos formais com o objetivo de reforçar o acesso e a permanência das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

A ação integra o programa Meu Emprego Inclusivo, uma iniciativa do Governo do Estado com apoio da Prefeitura. Serão atendidas pessoas com deficiência que realizaram as inscrições para obtenção do laudo médico.

Previsto para começar às 10h, o evento deve contar com a presença do vice-governador Felicio Ramuth e do secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos Costa, além de autoridades municipais.

Também será realizado no local o workshop denominado Contratação de Pessoas com Deficiência – Abordagem e Seleção Inclusiva.

Laudo médico

Conhecido como laudo caracterizador de deficiência, o documento médico comprova formalmente a deficiência de uma pessoa, indicando alterações e impedimentos nas funções e estruturas do corpo (física, auditiva, visual, intelectual e psicossocial), limitações, desempenho e necessidades de apoio.

O laudo médico está apoiado no índice brasileiro de funcionalidade, que visa ampliar o olhar das empresas a respeito das capacidades laborais do indivíduo, em conjunto com a CID (classificação internacional de doenças).

O programa Meu Emprego Inclusivo promove o desenvolvimento profissional, a inclusão e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, além de oferecer cursos de qualificação técnica e empreendedora.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico