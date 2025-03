Parque Tecnológico de Sorocaba recebe inscrição de 13 empresas interessadas em participar de desfio lançado durante o Urban Innovation Week

Fotos: Divulgação

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) recebeu a inscrição de 13 empresas, de diversos segmentos, interessadas em participar de um desafio, por meio do programa Sandbox Sorocaba, voltado à Região de Sorocaba e projetada para 2050, focando em soluções que promovam a economia circular. O desafio foi lançado durante a Urban Innovation Week, evento realizado entre os dias 17 e 21 de março, promovido pelo State Innovation Center (Centro de Inovação com Foco em Inovações Urbanas), na Capital, iniciativa que teve como objetivo impulsionar empresas e novos projetos que visam melhorar a qualidade de vida nas cidades. O evento contou com atividades como workshops, palestras, conexões e desafios, entre os quais o lançado pelo PTS.

O Sandbox é uma nova abordagem experimental destinada a fomentar a inovação em atividades regulamentadas, implementado no Brasil a partir do Marco Legal das Startups (Lei Complementar n° 182/21). Sob a gestão da Prefeitura de Sorocaba e do Parque Tecnológico de Sorocaba, a iniciativa autoriza, de forma experimental, o teste de processos, procedimentos, serviços ou produtos, estimulando a inovação científica, tecnológica e empreendedora no município. Projeto criado pela Lei Municipal nº 12.682/2022 e regulamentado pelo Decreto 27.727/2023.

As 13 empresas que se inscreveram no desafio atuam em áreas como compostagem, logística reversa, reciclagem, compartilhamento de produtos e biocosméticos, fato que demonstra o potencial da economia circular e a multiplicidade de segmentos que envolve.

Os desafios abordaram temas como destinação de filtros automotivos, embalagens sustentáveis, resíduos da construção civil, gestão de resíduos de pets e reintegração de materiais têxteis, com a participação de grandes empresas, tais como Tetra Pak, Klabin, Alpla, Reciclus, Ambipar, Reciclanip, Boomera e Green Mining, além da Universidade Federal Fluminense. “A economia circular gera diversos benefícios ambientais, econômicos e sociais nas cidades. Além de criar ambientes mais saudáveis e habitáveis, também estimula o consumo consciente e colaborativo”, ressaltou o presidente do PTS, Nelson Cancellara.

No próximo passo, segundo ele, as empresas deverão ser chamadas para uma entrevista e alinhamento em relação ao programa.

Do painel de discussão à prática

No painel “Desafios e Soluções: Inovação Urbana para um Mundo em Transformação”, especialistas discutiram estratégias para integrar a economia circular ao ambiente urbano, destacando a reutilização de resíduos, modelos de negócios sustentáveis e a importância de políticas públicas que incentivem práticas regenerativas.

Lívia Marengo, consultora do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), foi uma das participantes. Ela ressaltou a colaboração entre startups, indústrias e governos para testar e escalar soluções inovadoras, como o Sandbox Sorocaba, que viabiliza a experimentação regulatória de novos produtos e serviços sustentáveis.

O presidente do PTS, Nelson Cancellara, destacou a importância do evento e da participação das empresas no desafio lançado pelo Parque. “Sorocaba enfrenta desafios urbanos que podem ser abordados por meio de soluções sustentáveis e criativas. Por isso, vejo essa iniciativa como uma oportunidade valiosa para impulsionar a inovação na área de economia circular”, finalizou.