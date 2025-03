Mulheres do Núcleo Oncológico participam de evento especial no Teatro – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Em comemoração ao Mês da Mulher, o Núcleo de Apoio ao Paciente Oncológico organizou um evento especial para as pacientes da unidade na manhã desta sexta-feira, 28, no Teatro Municipal. Ação contou com atividades que incentivam a autoestima, como massagem com óleos terapêuticos, dicas de nutrição, café da manhã, palestras e a participação do grupo “Narigudos”.

De acordo com a organização do evento, a ideia da programação foi homenagear as mulheres que fazem acompanhamento no Núcleo Oncológico, reforçando o sentimento de apoio em sua jornada de tratamento.

“O Núcleo de Apoio fortalece todo esse vínculo desde o diagnostico até o pós-tratamento, fortalecendo os espaços, as vivências e dando apoio umas para as outras. Nós temos uma equipe multidisciplinar para acolher e acompanhar estas pessoas em todas as etapas”, explicou a psicóloga que atua na equipe do Núcleo de Apoio ao Paciente Oncológico, Julia Dias.

Para fazer o acompanhamento com o Núcleo de Apoio ao Paciente Oncológico não é preciso encaminhamento ou pedido médico: basta ir até a unidade. O Núcleo atende qualquer paciente oncológico, seja ele da rede pública ou privada.

PROJETOS DO NÚCLEO DE APOIO AO PACIENTE ONCOLÓGICO

– Caminhada semanal às quartas-feiras, às 7h30, com o fisioterapeuta Luan, que sai do núcleo e segue até a orla da praia

– Hidroterapia com o fisioterapeuta Luan às sextas-feiras à tarde, na piscina municipal, em parceria com a Secretaria de Esporte

– Programa Vida Saudável, com a nutricionista Tatiana, que oferece orientação nutricional e apoio para uma vida mais saudável em encontros mensais