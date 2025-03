Milwaukee Bucks x New York Knicks ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (28/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2024/2025 entre Milwaukee Bucks x New York Knicks hoje, HOJE (28) as 21 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

Milwaukee Bucks x New York Knicks: Prévia e Onde Assistir ao Vivo (29/03/2025)

Na noite desta sexta-feira, 29 de março, Milwaukee Bucks e New York Knicks se enfrentam em mais um grande confronto da temporada regular da NBA 2025. A bola sobe às 21h (horário de Brasília), e a expectativa é de um jogo disputado, com os dois times buscando melhorar sua posição na tabela.

Situação das Equipes

Milwaukee Bucks

O Milwaukee Bucks chega para este jogo com um retrospecto irregular nos últimos cinco confrontos, acumulando duas vitórias e três derrotas. O time de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard busca se recuperar após uma sequência difícil, incluindo derrotas para Denver Nuggets (127 a 117) e Phoenix Suns (108 a 106).

Os Bucks atualmente brigam por uma posição mais confortável nos playoffs da Conferência Leste e querem dar o troco nos Knicks após a pesada derrota por 140 a 106 no último confronto entre as equipes.

New York Knicks

O New York Knicks também apresenta um desempenho instável, com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe de Jalen Brunson e Julius Randle quer se recuperar da derrota para o Los Angeles Clippers por 126 a 113, mas vem de uma vitória convincente contra o Dallas Mavericks (128 a 113).

Os Knicks mostraram força no último encontro contra Milwaukee, vencendo com autoridade, mas sabem que jogar fora de casa será um desafio maior.

Retrospecto e Confronto Direto

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o New York Knicks tem levado vantagem:

12/01/2025 – Knicks 140 x 106 Bucks

– Knicks 140 x 106 Bucks 08/11/2024 – Knicks 116 x 94 Bucks

– Knicks 116 x 94 Bucks 07/04/2024 – Bucks 109 x 122 Knicks

– Bucks 109 x 122 Knicks 25/12/2023 – Knicks 129 x 122 Bucks

– Knicks 129 x 122 Bucks 23/12/2023 – Knicks 111 x 130 Bucks

O histórico recente mostra superioridade do time nova-iorquino, que venceu quatro das últimas cinco partidas.

Onde Assistir Milwaukee Bucks x New York Knicks ao Vivo?

Os fãs da NBA poderão acompanhar a partida ao vivo através das seguintes plataformas:

ESPN (TV por assinatura)

(TV por assinatura) Star+ (streaming)

(streaming) NBA League Pass (plataforma oficial da NBA)

Além disso, casas de apostas como Betano e Bet365 oferecem transmissão para clientes que cumpram os requisitos da plataforma.

Odds e Prognóstico

Odds das Casas de Apostas

Betano : Bucks (2.20) x Knicks (1.62)

: Bucks (2.20) x Knicks (1.62) Outras casas: Ainda a confirmar

Palpite e Expectativa para o Jogo

O Milwaukee Bucks terá o fator casa a seu favor, mas precisa melhorar sua defesa para não sofrer como no último confronto contra os Knicks. Já New York chega embalado pela última vitória sobre Dallas, mas precisa ser mais consistente fora de casa.

Palpite: Vitória dos Bucks em um jogo equilibrado, com Giannis Antetokounmpo como destaque.

Acompanhe o livescore da partida e as estatísticas em tempo real nos sites especializados como Flashscore e 365Scores.