Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Sábado (29/03/2025)

Por MRNews



Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje

Por maisalma.com

Horóscopo de hoje para Virgem

Horóscopo de hoje para Peixes

Horóscopo do Dia – 29 de Março de 2025

Confira as previsões para o seu signo, além do número e da cor da sorte para hoje!

♈ Áries (21/03 – 19/04)

Hoje é um dia de energia intensa e decisões importantes. Confie na sua intuição e siga em frente sem medo. No amor, uma conversa sincera pode fortalecer os laços.

Número da sorte: 9

9 Cor da sorte: Vermelho

♉ Touro (20/04 – 20/05)

O dia pede paciência e organização. No trabalho, revise detalhes antes de concluir tarefas. No amor, seja mais flexível para evitar conflitos desnecessários.

Número da sorte: 6

6 Cor da sorte: Verde

♊ Gêmeos (21/05 – 20/06)

Sua comunicação estará afiada hoje, o que pode trazer boas oportunidades. No amor, surpresas agradáveis estão a caminho. Aproveite para se expressar com mais clareza.

Número da sorte: 11

11 Cor da sorte: Amarelo

♋ Câncer (21/06 – 22/07)

Momento ideal para cuidar de si e do seu bem-estar. No trabalho, evite se sobrecarregar. No amor, um reencontro pode mexer com suas emoções.

Número da sorte: 4

4 Cor da sorte: Branco

♌ Leão (23/07 – 22/08)

Seu brilho natural estará em evidência, favorecendo conquistas pessoais e profissionais. No amor, evite atitudes impulsivas e valorize quem está ao seu lado.

Número da sorte: 8

8 Cor da sorte: Dourado

♍ Virgem (23/08 – 22/09)

O dia pede mais organização e planejamento. No trabalho, resolva pendências para evitar problemas futuros. No amor, um diálogo sincero pode fortalecer a relação.

Número da sorte: 2

2 Cor da sorte: Azul-claro

♎ Libra (23/09 – 22/10)

A energia do dia favorece acordos e reconciliações. No amor, uma atitude romântica pode fazer toda a diferença. No trabalho, mantenha o foco para alcançar seus objetivos.

Número da sorte: 7

7 Cor da sorte: Rosa

♏ Escorpião (23/10 – 21/11)

Dia de intensas emoções. Use sua intuição para tomar decisões acertadas. No amor, momentos de cumplicidade trarão ainda mais conexão ao relacionamento.

Número da sorte: 13

13 Cor da sorte: Preto

♐ Sagitário (22/11 – 21/12)

Aproveite o dia para expandir seus horizontes e buscar novos aprendizados. No trabalho, sua criatividade será um diferencial. No amor, uma surpresa inesperada pode alegrar o seu dia.

Número da sorte: 5

5 Cor da sorte: Laranja

♑ Capricórnio (22/12 – 19/01)

O dia pede mais equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Cuide da sua saúde e evite o excesso de preocupações. No amor, um gesto simples pode fortalecer laços.

Número da sorte: 10

10 Cor da sorte: Cinza

♒ Aquário (20/01 – 18/02)

Momento favorável para mudanças e novas experiências. No trabalho, ideias inovadoras podem ser bem recebidas. No amor, abra-se para novas possibilidades.

Número da sorte: 3

3 Cor da sorte: Roxo

♓ Peixes (19/02 – 20/03)

Sua sensibilidade estará aflorada hoje. No trabalho, confie no seu talento para resolver desafios. No amor, evite idealizar demais e valorize o presente.

Número da sorte: 12

12 Cor da sorte: Prata

Que seu dia seja cheio de boas energias!