Funjope apoia 1ª Semana da Cultura Judaica em João Pessoa

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) está apoiando a I Semana da Cultura Judaica no município, que acontece a partir da próxima segunda-feira (31) e segue até a terça-feira (8). O evento envolve uma série de atividades, entre elas, concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, na sexta-feira (4), às 19h, no Centro Cultural São Francisco, e exposição no Hotel Globo.

Marcus Alves, diretor executivo da Funjope, observa que a Fundação apoia o evento por entender que é missão da gestão acolher e estimular uma diversidade grande de culturas e de povos. “São etnias, povos, culturas e tradições religiosas diversas e cada uma delas deu e dá contribuição à nossa formação histórica do Brasil e da Paraíba. A cultura judaica tem uma presença forte em nossas tradições. Por isso, nós da Funjope participamos e acolhemos esse projeto como uma forma de potencializar, dar visibilidade, marcar a necessidade de aprofundarmos a nossa tolerância”, pontua.

De acordo com Hugo Borges, presidente da Federação Israelita da Paraíba, o apoio da Funjope à Semana da Cultura Judaica é fundamental para a realização e ampliação do alcance do evento. “Esse apoio nos traz benefícios como a valorização da diversidade cultural, apoio logístico e estrutural, acesso ampliado ao público, fomento à educação e cultura, fortalecimento das políticas culturais”, diz. Além disso, ressalta que o apoio institucional fortalece a Semana da Cultura Judaica, tornando-a mais acessível, estruturada e impactante para a cidade e para todos os participantes.

O objetivo do evento é promover o diálogo, combater preconceitos e fortalecer a compreensão sobre a diversidade e a riqueza da identidade judaica, sendo um espaço de aprendizado, celebração e troca de conhecimentos sobre a cultura e a história do povo judeu.

A ação representa um marco significativo para a comunidade judaica da Paraíba, promovendo o fortalecimento dos laços culturais, históricos e sociais entre os povos.

A programação conta com palestra, exposição, apresentação musical e um painel sobre negócios entre Brasil e Israel. Além disso, a comunidade judaica incentiva doações para instituições de caridade, reforçando o compromisso com a comunidade e a solidariedade.

Confira a programação:

Segunda (31/03)

14h: solenidade de abertura – Câmara Municipal de João Pessoa

Terça a domingo (1º a 06/04)

8h às 17h: exposição cultural – Hotel Globo

Quinta (03/04)

16h30 às 18h30: ciclo de palestras e apresentação musical – Hotel

Globo

Quinta-feira (03/04)

Palestrantes

• Jacqueline Passy (especialista em Cultura Judaica) – Inquisição e os registros da Torre do Tombo.

• Marcus Soares Júnior (historiador) – História e influência judaica no Nordeste

• Aldrey Ribeiro (moré e escritor) – Judaísmo na Paraíba atual

Palestra para educadores municipais sobre Antissemitismo – Secretaria de Educação de João Pessoa

Sexta-feira (04/04)

19h: Apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa – Centro Cultural São Francisco.

Terça-feira (08/04)

16h às 19h: Oportunidades Brasil-Israel: Painel sobre negócios entre os dois países – Ilha Tech.