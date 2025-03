Consórcio Ambiental do Vale será discutido na Câmara Municipal – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Meio Ambiente de Ubatuba realiza uma audiência pública sobre o licenciamento ambiental municipal. A apresentação acontece na próxima segunda-feira, dia 31, às 18h, na Câmara Municipal de Ubatuba.

O evento tem como objetivo esclarecer dúvidas e apresentar informações sobre o Consórcio Público Agência Ambiental Vale do Paraíba, além de debater as novas diretrizes para o licenciamento ambiental na cidade. O encontro contará com a presença de representantes do poder público, profissionais da área ambiental e munícipes interessados na temática.

“Essa apresentação de informações será uma oportunidade para que todos compreendam melhor o funcionamento do licenciamento ambiental e contribuam com sugestões para um processo mais eficiente e transparente”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Guilherme Arantes.

Durante a reunião, a população poderá tirar dúvidas e interagir com os profissionais do setor, entendendo como as novas diretrizes impactam os processos de regularização ambiental em Ubatuba.