Cephas abre inscrições para vestibulinho na segunda-feira

O Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) abre nesta segunda-feira (31) as inscrições para o vestibulinho deste ano. São 400 vagas em 7 cursos técnicos gratuitos de nível médio para as turmas do segundo semestre: administração, enfermagem, mecânica, eletrônica, química, edificações e hospedagem.

Os interessados devem se inscrever até 19 de maio pelo site da organizadora do certame, mediante o pagamento de taxa de R$ 19 por meio de boleto gerado automaticamente no ato da inscrição.

O candidato que não tiver condições financeiras para pagar a taxa de inscrição poderá requerer a isenção até 12 de maio. O pedido deve ser feito presencialmente na sede do Cephas (Rua Tsunessaburo Makiguti, 399, Floradas de São José). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h.

A prova será no dia 1º de junho, com duração de 3 horas, nas escolas municipais Maria Aparecida Ronconi e Suely Antunes de Mello. O edital completo estará disponível no site do Cephas, com as especificações e exigências de cada curso. Um dos principais requisitos é comprovar residência em São José dos Campos há pelo menos dois anos.



Vagas

Curso Semestres Total Manhã Tarde Noite

Administração 2 120 40 40 40

Enfermagem 4 80 40 40

Mecânica 3 80 40 40

Eletrônica 3 40 40

Química 4 40 40

Edificações 3 40 40

Hospedagem 3 40 40







Cronograma

Inscrições 31 de março a 19 de maio

Pedidos de isenção 31 de março a 12 de maio

Último dia de pagamento da taxa de inscrição 13 de maio

Prova 1º de junho

Divulgação do resultado final 16 de junho

Início das aulas 24 de julho









