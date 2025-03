Casas de Cultura oferecem oficinas de arte sustentável e upcycling

Posted on

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Habitação (Semhab), concluiu a reforma de 50 casas do Programa Cuidar do Lar e mais 30 unidades estão em fase de acabamento em vários bairros da Capital. Cada residência restaurada recebe uma placa de cerâmica com a logomarca da Prefeitura da Capital e do programa. O […]