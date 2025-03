Caravana do Cuidar realiza 582 atendimentos no bairro Alto do Mateus

A Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta sexta-feira (28), mais uma edição da Caravana do Cuidar, serviço itinerante promovido pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), com o objetivo de aproximar os serviços da gestão municipal da população, de forma mais prática e ágil. Foram registrados 582 atendimentos aos moradores do bairro Alto do Mateus.

Nesta edição, entre os novos parceiros do serviço esteve o Sistema Correio de Comunicação, que transmitiu o programa Correio Verdade ao vivo do local e disponibilizou refrigerante, água e picolé para os moradores. E o Instituto de Pesquisa e Promoção do Desenvolvimento e da Sustentabilidade (Ippeds), que realizou exames de vista e agendou o recebimento dos óculos com todos os moradores que precisavam ser atendidos.

“São parcerias importantes, entre a Prefeitura de João Pessoa e o Sistema Correio, que está divulgando todas essas ações. Parcerias também de faculdades, do CadÚnico, do Procon-JP. Aqui, as pessoas podem ter acesso aos serviços de saúde, além de outros serviços da prefeitura de graça. É a presença da gestão municipal visitando os bairros, com alegria, seguindo a determinação do nosso prefeito Cícero Lucena, de Leo Bezerra e da nossa primeira-dama Lauremília Lucena, que também tem muita participação no serviço. Ninguém faz nada sozinho e essa caravana é a prova disso”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Cidadania, Diego Tavares.

Os moradores que participaram da ação foram beneficiados com serviços de saúde, assistência social, embelezamento, direito do consumidor e empregabilidade. Além de poder levar pra casa uma muda de planta, disponibilizada pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam), como foi o caso da Maria de Lourdes, primeira moradora a escolher sua ‘nova filha’.

“Garanti logo a minha plantinha. Mais uma, porque nunca é demais. Tudo foi maravilhoso, o atendimento foi perfeito. Eu fui atendida pelas meninas da Saúde. E a comunidade precisa disso, de ter todos esses serviços à disposição. Por mim, tinha toda semana”, compartilhou.

Os moradores atendidos pela equipe do Ippeds puderam realizar o exame completo com o optometrista, fazendo a análise de grau necessária, além de encaminhar os pacientes para o oftalmologista. “Eu gostei demais, passei por todo tipo de exame que eu num tinha feito, principalmente o oculista que eu tava precisando demais, e já vou sair daqui com meu óculos escolhido”, comentou Zilda do Nascimento, uma das moradoras atendidas.

Atendimentos – Dos 582 atendimentos realizados, foram 58 do CadÚnico; 10 da Junta Militar; 12 cadastros do Castramóvel; 55 emissões do Cartão SUS; 10 atendimentos do Eu Posso; 15 da Defensoria Pública do Estado; 06 do Procon-JP; 66 limpezas de pele; 01 cadastro no Acessuas Trabalho; 27 atendimentos médicos; 40 testes rápidos de ISTs; 75 testes rápidos de glicemia; 75 aferições de pressão arterial; 40 exames de vista; 28 atendimentos odontológicos e 20 orientações odontológicas; 08 atendimentos da nutricionista; e 36 aplicações da auriculoterapia.