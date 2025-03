Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (28/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2024/2025 entre Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers hoje, HOJE (28) as 20h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers: Livescore e Informações (29/03/2025)

Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers se enfrentam nesta sexta-feira, 29 de março de 2025, em mais uma rodada da temporada regular da NBA. A partida acontece no Barclays Center, em Nova York, com início previsto para 20h30 (horário de Brasília). Confira abaixo os detalhes do confronto, retrospecto das equipes e onde acompanhar o jogo ao vivo.

Como chegam as equipes?

Brooklyn Nets

Os Nets vivem uma fase difícil na temporada, acumulando cinco derrotas consecutivas. A equipe vem de uma dura derrota para o Toronto Raptors por 116 a 86, demonstrando dificuldades tanto na defesa quanto no ataque. No confronto mais recente contra os Clippers, em janeiro, o time nova-iorquino sofreu uma das maiores derrotas do ano: 126 a 67.

Últimos jogos do Brooklyn Nets:

26/03 – Brooklyn Nets 86×116 Toronto Raptors (D)

– Brooklyn Nets 86×116 Toronto Raptors (D) 24/03 – Brooklyn Nets 101×120 Dallas Mavericks (D)

– Brooklyn Nets 101×120 Dallas Mavericks (D) 22/03 – Indiana Pacers 108×103 Brooklyn Nets (D)

– Indiana Pacers 108×103 Brooklyn Nets (D) 20/03 – Indiana Pacers 105×99 Brooklyn Nets (D)

– Indiana Pacers 105×99 Brooklyn Nets (D) 18/03 – Boston Celtics 104×96 Brooklyn Nets (D)

Los Angeles Clippers

Já os Clippers chegam em um bom momento, vencendo quatro dos últimos cinco jogos. A equipe californiana bateu o New York Knicks por 126 a 113 no último jogo e busca consolidar sua posição na Conferência Oeste. O ataque da equipe tem sido eficiente, com destaque para Kawhi Leonard e Paul George.

Últimos jogos dos Clippers:

26/03 – New York Knicks 113×126 Los Angeles Clippers (V)

– New York Knicks 113×126 Los Angeles Clippers (V) 23/03 – Los Angeles Clippers 101×103 Oklahoma City Thunder (D)

– Los Angeles Clippers 101×103 Oklahoma City Thunder (D) 21/03 – Los Angeles Clippers 128×108 Memphis Grizzlies (V)

– Los Angeles Clippers 128×108 Memphis Grizzlies (V) 18/03 – Los Angeles Clippers 132×119 Cleveland Cavaliers (V)

– Los Angeles Clippers 132×119 Cleveland Cavaliers (V) 16/03 – Los Angeles Clippers 123×88 Charlotte Hornets (V)

Retrospecto recente

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, os Clippers levam a melhor, vencendo quatro jogos e perdendo apenas um. O último embate terminou em uma vitória avassaladora do time de Los Angeles por 126 a 67.

16/01/2025 – Los Angeles Clippers 126×67 Brooklyn Nets (NBA)

– Los Angeles Clippers 126×67 Brooklyn Nets (NBA) 08/10/2024 – Los Angeles Clippers 115×106 Brooklyn Nets (NBA)

– Los Angeles Clippers 115×106 Brooklyn Nets (NBA) 14/07/2024 – Los Angeles Clippers 87×78 Brooklyn Nets (LVL)

– Los Angeles Clippers 87×78 Brooklyn Nets (LVL) 21/01/2024 – Los Angeles Clippers 125×114 Brooklyn Nets (NBA)

– Los Angeles Clippers 125×114 Brooklyn Nets (NBA) 08/11/2023 – Brooklyn Nets 100×93 Los Angeles Clippers (NBA)

Odds e Palpites

As casas de apostas colocam os Clippers como grandes favoritos para este jogo. No site Betano.br, as cotações são:

Brooklyn Nets – 5.00

– 5.00 Los Angeles Clippers – 1.15

Com base no retrospecto e no momento das equipes, os Clippers têm grande vantagem e devem sair vitoriosos. O Brooklyn Nets precisa melhorar defensivamente para evitar mais uma derrota expressiva.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo em diversas plataformas. Os fãs podem acompanhar o livescore em tempo real em sites como Flashscore e 365Scores. Além disso, algumas casas de apostas, como Betano e Bet365, oferecem streaming ao vivo para usuários cadastrados.

Fique ligado para mais atualizações sobre Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers e outros jogos da NBA!