AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10/2025 – REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E PSIQUIÁTRICO PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. – Prefeitura Municipal de Bonito

Em março, mês das mulheres, as empreendedoras mineiras terão acesso a crédito com condições exclusivas e capacitação técnica gratuita em uma parceria inédita entre o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e o Sebrae Minas. Até 31/3, mulheres líderes de micro e pequenas empresas em Minas Gerais acessam financiamento com taxa especial de 0,45% […]