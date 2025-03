Autismo em Movimento – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá apoia a Caminhada do Autismo em Movimento, evento que acontecerá no dia 6 de abril, com o objetivo de promover a inclusão e sensibilizar a comunidade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A concentração será às 9h, na Praça Antônio Ribeiro da Cunha, atrás do estabelecimento Mar de Guará, com diversas atividades para os participantes. Também haverá apoio para preenchimento do requerimento da Carteirinha da Pessoa Autista (CIPTEA) e ações de saúde.

Após a caminhada, a celebração continua com atividades recreativas para as crianças.

O evento é gratuito e aberto a todos. Participe e ajude a fortalecer a causa de inclusão!