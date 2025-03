Agentes de Endemias realizam ações de combate à dengue nesta sexta-feira (28) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Com investimento de mais de 4 milhões, programa incentiva e reconhece atletas sul-mato-grossenses Contemplados do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2023-2024 participaram na quarta-feira (20) de cerimônia para assinatura do termo de adesão. Esses programas são alguns dos mais importantes meios de políticas públicas para esportistas e técnicos no Mato Grosso do Sul, fornecidos pela […]