Agência Minas Gerais | Estado amplia as opções para os cidadãos realizarem, de forma ágil e fácil, a transferência digital de veículos

Com foco na melhoria da prestação de serviços aos cidadãos, o Governo de Minas lança o acesso para os profissionais despachantes à transferência de veículos digital, por meio do MG App.

O serviço, disponibilizado pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), também permite que o cidadão interessado contrate um profissional despachante para conclusão da transferência de propriedade, em formato digital.

Em novembro do último ano, a transferência digital de veículos entre pessoas físicas foi disponibilizada aos cidadãos e, desde então, contabilizou mais de 26 mil transferências concluídas digitalmente.

Para acessarem o novo serviço, os despachantes deverão registrar no MG App a solicitação de representação. Depois, basta que o novo proprietário confirme a representação, também no aplicativo. Após essa etapa, o profissional prossegue com a transferência, preenchendo a ficha de cadastro e pagando a taxa.

Por fim, o veículo deverá ser levado para a vistoria para que, após a inspeção, a transferência de propriedade seja finalizada. No aplicativo, o cidadão comprador consegue acompanhar em tempo real todas as etapas do serviço prestado.

“A transferência digital melhora, agiliza e facilita o serviço para o cidadão, representando um grande marco no esforço de desburocratização do Estado”, afirma o chefe de Trânsito de Minas Gerais, Lucas Vilas Boas.

“O processo de compra e venda de veículo fica mais seguro, os lançamentos digitais eliminam riscos de pendências desconhecidas entre as partes, que poderiam impactar a conclusão da transferência. Agora, o cidadão pode decidir se deseja realizar o serviço diretamente ou contar com a intermediação de um despachante”, detalha.

Todo o processo também pode ser realizado na web pelo site www.transito.mg.gov.br e do portal cidadão.mg.gov.br.