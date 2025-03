Vôlei São José tem jogo decisivo contra o Suzano pela Superliga

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Embalado por quatro vitórias consecutivas, o Viapol Vôlei São José recebe o Suzano nesta quinta-feira (27), às 21h, na Farma Conde Arena, em partida que marca o encerramento da primeira fase da Superliga masculina. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da ticket fácil.

A partida é encarada como decisiva pela equipe joseense. Em uma reação incrível, o clube venceu os últimos quatro jogos diante de Neurologia Ativa, Saneago Goiás, Apan Roll-On Blumenau e Praia Clube, deixou a zona de rebaixamento e chega à rodada final dentro da zona de classificação aos playoffs, na oitava colocação, com 22 pontos.

Para sacramentar a classificação sem depender de ninguém, basta um triunfo por três pontos. Caso o resultado seja diferente, mesmo em caso de derrota, os Gigantes do Vale ainda podem avançar, mas passam a depender do desfecho das partidas dos concorrentes diretos.

“Pedimos aos atletas para nesses últimos cinco jogos encararem jogo a jogo como se fosse uma final, então tínhamos cinco finais para disputar, e já ganhamos quatro. De 12 pontos disputados, ganhamos 11. Os jogadores realmente confiaram no trabalho. Confiaram neles próprios, confiaram nos companheiros de time e na comissão técnica, então o lema foi confiança. Os jogadores são os protagonistas do voleibol, estão de parabéns porque acreditaram e o resultado veio como consequência disso”, disse o técnico Sérgio Negrão, do Viapol Vôlei São José.

Os joseenses também possuem chance de remota de rebaixamento, mas que dependeria de uma combinação maior de resultados.

Por outro lado, o Suzano chega à partida sem nada em disputa. A equipe suzanense já está garantida na sétima colocação da Superliga, com 29 pontos, estando a quatro pontos de distância da equipe de cima, o Joinville, que possui 33 pontos, e a sete de vantagem sobre o clube de baixo, que no momento é o próprio Viapol Vôlei São José, com 22.

O Suzano foi derrotado nas últimas duas rodadas pela dupla de mineiros composta por Itambé Minas e Sada Cruzeiro, ambos jogando dentro de casa.

“Esse é um jogo difícil, entre duas equipes de altíssimo nível, e, que por serem muito próximos, tem uma certa rivalidade, mas uma rivalidade do bem, são dois times amigos. No entanto, o Suzano levou vantagem em todos os jogos que fez contra nós nesse ano, mas agora é outro momento. Estamos embalados e confiantes para irmos aos playoffs”, afirmou o treinador do time joseense.

Ingressos

A entrada para a partida será solidária. O torcedor deverá levar um quilo de alimento não-perecível no dia do jogo e reservar seu ingresso antecipadamente de forma online, mediante taxa de conveniência da tiqueteira, no valor de R$ 2.

O estacionamento da Arena é gratuito. A promoção especial é válida apenas para os ingressos do setor de arquibancada. Os demais lugares na Arena terão os mesmos valores praticados nos demais jogos: R$ 25 para o setor das frisas e R$ 75 para as cadeiras de quadra, sem meia-entrada.

Cenários

No momento, a tabela de classificação está disposta na seguinte maneira nas posições próximas:

7º) Suzano – 29 pontos – 9 vitórias – 0.91 sets average

8º) Viapol Vôlei São José – 22 pontos – 8 vitórias – 0.65 sets average

9º) Saneago Goiás – 21 pontos – 8 vitórias – 0.64 sets average

10º) Guarulhos – 21 pontos – 7 vitórias – 0.59 sets average

11º) Apan Roll-On Blumenau – 20 pontos – 7 vitórias – 0.66 sets average

Neste cenário, os joseenses não podem mais subir de posição, mas estariam classificados aos playoffs e o time de Blumenau estaria rebaixado para a Superliga B na próxima temporada.

Na rodada final, todas as partidas acontecerão simultaneamente na quinta-feira (27) às 21h. As equipes envolvidas na disputa com os Gigantes do Vale farão os seguintes confrontos:

Viapol Vôlei São José x Suzano

Joinville x Saneago Goiás

Guarulhos x Neurologia Ativa

Sada Cruzeiro x Apan Roll-On Blumenau

A Confederação Brasileira de Voleibol estabelece os seguintes critérios de desempate para o caso de as equipes terminarem igualadas no número de pontos ganhos:

– Número de Vitórias;

– Sets average;

– Pontos average;

– Confronto direto (caso haja empate entre duas equipes).

– Sorteio (cujas normas de realização serão definidas pela CBV).

Neste contexto, o Viapol Vôlei São José ainda tem possibilidades tanto de avançar à próxima fase quanto de ser rebaixado. A equipe terá os seguintes cenários em aberto para a rodada final:

PARA AVANÇAR AOS PLAYOFFS

Vitória por 3×0 ou 3×1:

A equipe se classifica aos playoffs.

Vitória por 3×2:

O time joseense precisa torcer para o Goiás somar no máximo dois pontos diante do Joinville (ou seja, os goianos podem vencer por no máximo 3×2)

Derrota por 3×2:

Precisa torcer por derrotas de Goiás e Blumenau, e para o Guarulhos somar no máximo dois pontos (vitória por 3×2) diante do Neurologia Ativa.

Derrota por 3×1 ou 3×0:

Precisa torcer para os rivais perderem sem somar pontos, exceto pelo Guarulhos, que ainda pode perder por 3×2 neste cenário.

PARA EVITAR O REBAIXAMENTO

Em caso de qualquer vitória:

A equipe já estará livre do rebaixamento.

Derrota por 3×2:

Precisa torcer por:

– Uma derrota simples de qualquer rival

– Caso todos vençam, que o Guarulhos não some três pontos (vitória por 3×2)

Derrota por 3×1 ou 3×0:

Precisa torcer por algum desses cenários:

– Derrota simples do Blumenau ou Guarulhos

– Derrota do Goiás sem somar pontos (3×0 ou 3×1)



