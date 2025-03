Ubatuba realiza Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No próximo dia 6 de abril, a Secretaria de Saúde de Ubatuba promoverá a Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento acontecerá online, a partir das 9h, e será transmitido pelo canal oficial da prefeitura no YouTube.

A conferência tem como objetivo discutir e deliberar sobre as principais demandas relacionadas à saúde dos trabalhadores do município. A população também pode participar enviando propostas por meio de um formulário online, acessível via QR Code, que será disponibilizado nas unidades de saúde, na Santa Casa e nos sindicatos locais. Toda a população está convidada a enviar suas propostas clicando aqui.

Inscrição de delegados

Os interessados em atuar como delegados da conferência podem se inscrever até o dia 3 de abril. Para concorrer, é necessário preencher o formulário disponibilizado pela comissão organizadora do evento. Os delegados serão responsáveis por representar a população durante os debates e votações das etapas da Conferência de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. As inscrições devem ser feitas neste link.

“Essa é uma oportunidade para a população contribuir com a formulação de políticas públicas voltadas à saúde dos trabalhadores, garantindo melhorias e avanços nesse setor”, frisou a secretária da pasta, Simone Brito.