Semob-JP promove palestras para mulheres multiplicadoras de boas condutas no trânsito

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), por meio da equipe da Divisão de Educação para o Trânsito (Died), está promovendo, neste mês de março, um projeto especial denominado ‘De Mulher para Mulher’. A atividade consiste em uma série de palestras, em municípios distintos, com o objetivo de incentivar o público feminino a se tornar multiplicador de condutas prudentes por uma mobilidade segura.

Nesta quarta-feira (26), o evento ocorreu em João Pessoa, no auditório da sede do Procon-PB, tendo como público, inclusive, mulheres integrantes da Guarda Civil Metropolitana da Capital. Entre os temas abordados, assuntos também ligados à realidade da rotina da mulher no trânsito, como segurança no transporte das crianças, pontos cegos, obrigatoriedade do uso dos dispositivos de segurança, riscos do celular ao volante, excesso de velocidade e estresse na condução dos veículos.

Além das servidoras da Semob-JP, também participam do projeto representantes dos órgãos de trânsito dos municípios de Santa Rita, Pitimbu, Sapé, Lucena e Cabedelo. De acordo com Gilmara Branquinho, agente de mobilidade e chefe da Died/SemobJP, o compartilhamento de experiências entre os órgãos auxilia na expansão da ação que está em sua primeira edição.

“Nós unimos profissionais da área, sempre vigilantes e preocupadas com a segurança de todos, para formarmos junto às condutoras do dia a dia, uma verdadeira corrente do bem, onde essas mulheres possam nos ajudar a alcançar os demais públicos, repassando conhecimentos e alertas, acerca do respeito e responsabilidade que devemos ter por uma mobilidade urbana cada vez mais humana”, ressaltou Gilmara Branquinho.

Neste mês de março, o projeto ‘De Mulher para Mulher’ já foi promovido para cidadãs da cidade de Sapé, onde as participantes eram trabalhadoras de um hipermercado e, por 40 minutos, participaram do momento de instrução e integração.