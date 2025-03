Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana realiza Pesquisa de Satisfação sobre Transporte Público

A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana está promovendo uma Pesquisa de Satisfação com o objetivo de avaliar o Transporte Público no Município. A iniciativa está alinhada às medidas anunciadas pela Prefeitura de Guaratinguetá para reequilibrar o contrato com a empresa responsável pelo serviço.

A pesquisa visa coletar a opinião dos usuários do transporte coletivo, permitindo uma análise detalhada do cenário atual e a identificação de áreas que necessitam de melhorias. A participação da população é considerada fundamental para aprimorar a qualidade do serviço oferecido.

Os interessados em contribuir com a pesquisa podem acessar o link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOhGxvn_R6YoFvk2biC_B-qZaM0sLYY07tvKzdBnyLnKpp5Q/viewform