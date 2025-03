População poderá conferir a exposição “Rumo ao Passado” no Pátio Cianê Shopping no mês de abril – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), promoverá, a partir da próxima terça-feira (1), a exposição “Rumo ao Passado”, produzida pelo colecionador Aristides Matias, no Pátio Cianê Shopping. A mostra contará com 100 carrinhos antigos de coleção e poderá ser vista no Bloco B do empreendimento, no Piso 1, até o dia 30 de abril.

Promovida com o apoio do shopping, a exposição tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população sorocabana e valorizar os artistas locais.

Na mostra “Rumo ao Passado”, os visitantes poderão conferir 100 carrinhos selecionados de uma coleção inteira de 600 itens. Cada carrinho foi escolhido levando em conta seu estado de conservação, sua beleza e, principalmente, como seria lembrado e o que remeteria na memória de cada um.

Aristides Matias conta que em 1996, um amigo foi mostrar um carrinho em miniatura que tinha comprado na feira livre, em uma banca de brinquedos. Um dia, ele foi na tal feira e se encantou com as maravilhas dos carrinhos antigos. “Foi um sonho que se tornou realidade”, diz, ao se referir sobre sua coleção.

“Rumo ao Passado” poderá ser conferida de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.