Operação do São José Unida prende procurados pela Justiça

As forças de segurança do programa São José Unida, coordenado pela Prefeitura de São José dos Campos, realizaram nesta terça-feira (25) a Operação Impacto Jubileu de Prata, em homenagem aos 25 anos de criação do 46º BPM/I, que conduziu a atividade. Durante a ação, dois procurados pela Justiça foram capturados e encaminhados às autoridades competentes.

Na ocasião, além do efetivo do 46º BPM/I, estiveram presentes outras unidades especializadas da Polícia Militar – como a Rota, o 2º BPChoque (Rocam), o 3º Baep, o 3º Batalhão de Polícia Ambiental, o Comando de Policiamento de Trânsito, o 6º Batalhão de Polícia Rodoviária e a Base de Aviação, com o helicóptero Águia.

A operação também contou com a participação de órgãos parceiros da segurança, incluindo a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Civil Municipal e outros órgãos das prefeituras de São José e Caçapava.

A operação contou com um efetivo total de 155 agentes de todas as instituições presentes, distribuídos em 46 viaturas, 23 motos e um helicóptero, os quais atuaram nas regiões leste e sul de São José e em Caçapava e Jambeiro, realizando ações preventivas e repressivas aos crimes contra a vida e o patrimônio.

Saldo da operação

Captura de 8 procurados pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídio

Prisão em flagrante de 6 criminosos por tráfico de drogas e receptação de produtos oriundos de crime (celular e motocicleta)

Apreensão de 6,5 quilos de drogas (maconha, crack e cocaína), celulares e balança de precisão

No total foram abordadas 441 pessoas em fundada suspeita

Foram abordados 365 veículos, entre carros e motocicletas, sendo confeccionados 155 autos de infração de trânsito e 18 remoções ao pátio



