Kings League têm Ronaldinho, Pirlo, Falcão, Totti como Lendas, veja mais

Lendas do Kings League: Craques que Marcaram Época no Futebol Mundial

A Kings League se tornou uma das competições mais inovadoras do futebol moderno, misturando entretenimento e grandes nomes do esporte. Além dos jogadores atuais e das novas promessas, a liga conta com lendas do futebol mundial, que brilham em suas equipes e trazem ainda mais prestígio à competição.

Por Noticias da Kings League

Grandes Ídolos da Kings League

Ronaldinho – Porcinos FC

O ex-camisa 10 da Seleção Brasileira e do Barcelona é um dos maiores ícones do futebol mundial. Conhecido por sua habilidade, dribles desconcertantes e carisma, Ronaldinho Gaúcho traz sua magia para a Kings League, encantando torcedores e reforçando o nível técnico da competição.

Francesco Totti – Stallions

A lenda da Roma e do futebol italiano, Totti, é sinônimo de lealdade e talento. Com sua incrível visão de jogo e precisão nos passes, ele agora brilha pelos Stallions, mostrando que a classe nunca envelhece.

Andrea Pirlo – Jijantes FC

O maestro do meio-campo italiano, famoso por sua técnica impecável e cobranças de falta precisas, comanda o jogo pelo Jijantes FC. Sua inteligência tática continua sendo uma referência no futebol.

Eden Hazard – Deptostra FC

Ex-Chelsea e Real Madrid, Hazard foi um dos jogadores mais habilidosos da última década. Com sua velocidade e dribles rápidos, ele agora encanta os torcedores da Kings League vestindo a camisa do Deptostra FC.

Andriy Shevchenko – Ultimate Móstoles

Ídolo do Milan e vencedor da Bola de Ouro, Shevchenko segue como uma ameaça no ataque do Ultimate Móstoles. Sua capacidade de finalização continua sendo um diferencial dentro de campo.

Falcão – Furia FC

Considerado o maior jogador de futsal de todos os tempos, Falcão mostra seu talento nos campos da Kings League pelo Furia FC. Sua habilidade, controle de bola e dribles impressionantes continuam sendo um espetáculo à parte.

Joaquín Sánchez – Los Troncos FC

O carismático e talentoso Joaquín, ex-Real Betis, continua exibindo sua irreverência e habilidade jogando pelo Los Troncos FC. Um verdadeiro ícone dentro e fora de campo.

Sergio ‘Kun’ Agüero – Kunisports

Ex-Manchester City e Atlético de Madrid, Agüero leva sua experiência e faro de gol ao Kunisports, time que leva seu nome. Mesmo após a aposentadoria do futebol profissional, ele segue sendo uma estrela da Kings League.

Samir Nasri – F2R

Ex-meia de Arsenal e Manchester City, Nasri mantém sua criatividade e técnica refinada no F2R, trazendo toda a sua experiência para a liga.

Radja Nainggolan – FC Caesar

Conhecido por sua intensidade e chute forte, Nainggolan agora defende as cores do FC Caesar, onde continua sendo um meio-campista dominante.

Javier Saviola – Kunisports

O ex-atacante do Barcelona e da seleção argentina, Saviola, reforça o Kunisports, agregando velocidade e faro de gol ao time.

Djibril Cissé – Los Troncos FC

Com passagens por clubes como Liverpool e Olympique de Marseille, Cissé é uma figura marcante no ataque do Los Troncos FC, trazendo sua energia e poder de finalização para os gramados da Kings League.

O Impacto das Lendas na Kings League

A presença dessas lendas não apenas aumenta a qualidade da competição, mas também atrai milhões de torcedores que acompanharam esses craques no auge de suas carreiras. Eles agregam experiência, carisma e, acima de tudo, paixão pelo futebol, tornando a Kings League um espetáculo único para os fãs do esporte.

Acompanhe os jogos e veja essas estrelas brilharem novamente nos gramados!

Kings League: França sediará a Copa do Mundo de Clubes em 2025

A Kings World Cup Clubs, torneio anual que define o campeão mundial da Kings League, será realizada na França entre os dias 1º e 14 de junho de 2025. O anúncio foi feito durante o evento de lançamento da Kings League France, em Paris.

Formato e Participantes

O torneio contará com 32 equipes, incluindo os times de ligas nacionais da Kings League ao redor do mundo e convidados especiais, os chamados “Wild Cards”. Os quatro primeiros colocados da Kings League Brazil também garantirão vaga direta na competição.

Crescimento Global da Kings League

A edição inaugural da Kings World Cup Clubs foi realizada em 2024, em Monterrey (México), e obteve grande repercussão:

52 milhões de espectadores no total;

no total; 1,2 bilhão de impressões nas redes sociais;

nas redes sociais; 2,4 milhões de dispositivos conectados simultaneamente (pico de audiência).

O evento reuniu grandes estrelas do futebol mundial, como Neymar Jr., Eden Hazard, Francesco Totti, Zlatan Ibrahimović, Mario Götze, Sergio Agüero e Samir Nasri.

Sucesso da Kings League Internacional

Além da Kings World Cup Clubs, outro torneio internacional foi lançado: o Kings World Cup Nations, que aconteceu em janeiro de 2025, na Itália. Os números foram impressionantes:

100 milhões de espectadores no total;

no total; 1,5 bilhão de impressões nas redes sociais;

nas redes sociais; 3,5 milhões de dispositivos conectados simultaneamente (pico de audiência).

Desde sua criação em 2023, na Espanha, por Gerard Piqué, a Kings League vem crescendo de forma exponencial e conquistando cada vez mais fãs ao redor do mundo.

Próximos Anúncios

A cidade-sede, as datas exatas dos jogos e os detalhes sobre venda de ingressos serão divulgados em breve nos canais oficiais da Kings League.

Acompanhe as novidades e não perca a chance de assistir ao maior torneio de futebol 7 do mundo!

Neymar acompanha treino da Fúria antes de estreia na Kings League Brasil

A equipe Fúria, participante da Kings League Brasil, teve um treino especial na manhã deste sábado (22), com a presença de Neymar, camisa 10 do Santos e um dos presidentes do time. O jogador compareceu ao treinamento ao lado do amigo Cris Guedes, com quem divide a gestão da equipe, para motivar os atletas antes da partida de estreia na competição, que tem um prêmio de R$ 50 mil em jogo.

Aposta de R$ 50 mil e estreia da Fúria

Durante o “draft” da Kings League Brasil, realizado em 24 de fevereiro, Cris Guedes apostou R$ 50 mil com os presidentes Paulinho o Loko e LuqEt4, do Dendele FC, equipe adversária na primeira rodada do torneio. O confronto está marcado para sábado (29), em São Paulo, e promete muita emoção.

Para ajudar a equipe a alcançar o melhor desempenho, Neymar acompanhou os treinos e mostrou apoio aos jogadores. Em imagens divulgadas por Cris Guedes no Instagram, o craque do Santos apareceu interagindo com os atletas e demonstrando confiança na equipe.

O que é a Kings League Brasil?

A Kings League, criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, é um torneio de Fut7 que mistura esporte e entretenimento, trazendo um formato dinâmico e inovador para o futebol society. A versão brasileira da competição terá suas rodadas iniciais entre os dias 29 de março e 5 de maio, todas disputadas na cidade de São Paulo.

A liga tem atraído grande atenção mundial, especialmente por envolver influenciadores e ex-jogadores, tornando-se um dos eventos esportivos mais comentados nos últimos tempos.

Expectativa para a estreia

Com a presença de Neymar nos bastidores e uma aposta milionária movimentando o confronto, a estreia da Fúria contra o Dendele FC promete ser um dos jogos mais aguardados da Kings League Brasil. O torneio já se consolidou como um sucesso global e agora busca conquistar ainda mais fãs no Brasil.

Acompanhe a competição e veja se a equipe de Neymar e Cris Guedes conseguirá levar a melhor na estreia!