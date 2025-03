Por MRNews



Itaperuna Confirma Primeiro Caso de Febre Oropouche: Noroeste Fluminense em Alerta

A febre Oropouche tem gerado grande preocupação nas autoridades de saúde da região Noroeste Fluminense. Em Itaperuna, foi confirmado o primeiro caso da doença, o que intensificou as medidas de alerta nas cidades vizinhas. A situação é ainda mais alarmante em Porciúncula, onde o número de casos praticamente dobrou em poucos dias.

A febre Oropouche é transmitida pelo mosquito Culicoides, e seus sintomas incluem febre alta, dor de cabeça, dor muscular e conjuntivite. Embora geralmente a doença tenha um quadro leve, seu aumento pode sobrecarregar os serviços de saúde e causar preocupação nas comunidades afetadas.

As autoridades locais estão reforçando as ações de prevenção, orientando a população sobre os cuidados necessários para evitar o avanço da doença. Entre as medidas recomendadas estão o uso de repelentes, o fechamento de portas e janelas durante o entardecer, e a eliminação de focos de água parada.

A vigilância em saúde está sendo intensificada para monitorar a evolução dos casos e prevenir uma possível epidemia na região. As equipes de saúde pública também estão realizando campanhas educativas para informar a população sobre a febre Oropouche e como se proteger.

Enquanto isso, as cidades vizinhas estão em alerta, e os serviços de saúde da região estão se preparando para lidar com um possível aumento nos registros da doença. A conscientização e o engajamento da população são essenciais para controlar a propagação do vírus e proteger a saúde de todos.

Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Matinada, em Itaperuna

Na tarde desta segunda-feira (17), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Matinada, em Itaperuna. A ação ocorreu na Rua Dr. Cavalcanti Sobral, após a Polícia Militar ser acionada devido a relatos de disparos de arma de fogo na região. Durante o patrulhamento, os agentes identificaram um homem em atitude suspeita e decidiram abordá-lo.

Ao perceber a presença da viatura, o suspeito tentou esconder algo na boca, mas sua atitude chamou a atenção dos policiais. Durante a abordagem, foi constatado que ele estava tentando ocultar entorpecentes. Após uma revista minuciosa, foram encontrados sete papelotes de cocaína em sua posse. O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia.

O homem foi conduzido à 143ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, ele permaneceu detido e está à disposição da Justiça. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar possíveis conexões do suspeito com outras atividades criminosas na cidade.

As autoridades reforçam a importância da participação da população no combate ao tráfico de drogas, incentivando denúncias anônimas que possam auxiliar na prisão de criminosos. A segurança pública é uma preocupação constante, e a cooperação da sociedade é essencial para a redução da criminalidade em Itaperuna.

A Polícia Militar segue intensificando operações nos bairros da cidade, visando coibir o tráfico de entorpecentes e garantir mais segurança para os moradores. Ações como essa são fundamentais para desarticular redes criminosas e diminuir os índices de violência na região.

