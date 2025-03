Homem armado é flagrado pela GCM ao desenterrar réplica de pistola em área verde na Zona Norte – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba flagrou um homem de 31 anos de idade, às 14h30 de terça-feira (25), desenterrando uma réplica de arma de fogo, em área verde no Jardim Santa Esmeralda, Zona Norte da cidade. Ele também estava com uma pistola calibre 7.65 mm, que também havia enterrado no mesmo local, anteriormente. O armamento seria o mesmo usado em ocorrência de disparos em frente de uma casa noturna na Zona Sul da cidade, na noite de sábado (22) passado.

A guarnição da GCM dava apoio à equipe do Serviço de Obras Sociais (SOS), durante atuação como parte do Programa “HumanizAção”, voltada ao atendimento de pessoas em situação de rua. Moradores do bairro pediram para averiguar uma área verde nas proximidades, porém, ao chegarem ao local, os guardas não localizaram pessoas que necessitavam de assistência social, mas havia uma motocicleta com a chave no contato e um capacete junto ao retrovisor, o que levantou suspeita.

Ao entrar no terreno, a GCM avistou um homem com uma pá, cavando a terra. Ele foi abordado e, na cintura, tinha uma pistola com a numeração raspada e sem munição. O suspeito revelou que havia uma réplica de arma de fogo enterrada e que já havia retirado a pistola que havia colocado ali na tarde da última segunda-feira (24), a mando de seu irmão.

Segundo relato do acusado à GCM, o irmão dele havia se envolvido em briga em casa noturna no sábado e teria feito disparos com essa pistola em frente ao estabelecimento. Ele estaria ali para desenterrar as armas, pois as entregaria a seu irmão, que pretendia se apresentar à polícia, junto com o advogado.

O suspeito foi levado ao Plantão da Polícia Civil, onde o delegado, após tomar conhecimento dos fatos, ratificou voz de prisão dada pelos guardas, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, permanecendo o indivíduo à disposição da Justiça. A motocicleta foi liberada pela autoridade policial, para ser entregue ao pai do acusado.