Fundart abre inscrições para espetáculo “Paixão de Cristo” – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

A Praça da Apoteose – Fabio Motta / Prefeitura do Rio A Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, apresentou, na manhã desta terça-feira (6/2), o esquema operacional para o Carnaval na Marquês de Sapucaí. A coletiva, realizada no Centro de Operações Rio (COR), contou com a participação de representantes do COR, da Secretaria de […]