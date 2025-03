Exposição interativa no MIC celebra os 45 anos da Revap

Fernanda Niquirilo





O Museu Interativo de Ciências (MIC) inaugurou nesta quinta-feira (27) uma exposição especial em comemoração aos 45 anos da Revap em São José dos Campos. A mostra, que ficará disponível até 27 de setembro, convida o público a explorar de forma dinâmica e educativa o papel da Refinaria Henrique Lage no cotidiano das pessoas, além de abordar temas como transição energética, inovação no setor de refino e sustentabilidade.

A escolha do MIC para sediar essa celebração não é por acaso. Mantido pela Prefeitura, o museu é reconhecido pela proposta inovadora de ensino, tornando a ciência acessível e envolvente para visitantes de todas as idades. Com essa iniciativa, a Revap tem o objetivo de reforçar a conexão com a comunidade, utilizando um espaço dedicado ao aprendizado para contar a história e destacar a importância da refinaria no desenvolvimento do Vale do Paraíba.

A exposição apresenta painéis interativos, maquetes, vídeos explicativos e experiências imersivas, proporcionando aos visitantes uma visão abrangente do processo de refino e das inovações tecnológicas aplicadas ao setor. Além disso, a parceria entre a Revap e o MIC reafirma a importância do investimento na educação científica e no estímulo à curiosidade dos jovens.

“Hoje quero chamar a atenção não apenas para a Revap, para uma questão comercial, mas ao fato de estarmos também preocupados com a educação, com os nossos jovens, a nossa esperança, que é algo fundamental”, afirmou o gerente geral da Revap, Alexandre Coelho. “As crianças já são o presente da nossa nação.”

A relação entre a Revap e a cidade sempre foi estreita, e a exposição no MIC fortalece esse vínculo ao oferecer à população uma oportunidade de conhecer melhor o impacto da refinaria na economia, na tecnologia e no futuro energético do país. A mostra tem entrada gratuita e promete ser uma experiência enriquecedora tanto para estudantes quanto para o público em geral.

O MIC funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h.



