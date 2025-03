“Expo Nostálgico Papercar” poderá ser conferida no Pátio Cianê Shopping a partir da próxima terça-feira (1) – Agência de Notícias

A partir da próxima terça-feira (1), a população poderá conferir a exposição “Expo Nostálgico Papercar”, produzida pelo artista Renato Venesson Oliveira de Souza, no Pátio Cianê Shopping, no Centro de Sorocaba. A mostra conta com carrinhos confeccionados em papercraft e poderá ser vista no Bloco B do empreendimento, no Piso 1, até o dia 30 de abril.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), com o apoio do shopping, a exposição tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população sorocabana e valorizar os artistas locais.

A mostra contará com carrinhos e alguns modelos de desenhos, no estilo anime, confeccionados em papercraft, o que demanda muito trabalho e paciência.

Renato Venesson tem 36 anos e confecciona em papercraft desde 2017. As esculturas são carrinhos, aviões, alguns modelos de temas de jogos e de filmes, além de desenhos no estilo anime.

“Expo Nostálgico Papercar” poderá ser conferida de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.