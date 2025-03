Evento “Mães das Favelas” debate conexão e autoestima materna na Casa Jongo da Serrinha – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto Maternidade na Juventude promove encontro entre mães com diversas ofertas de vagas e serviços – Laryssa Lomenha / JUVRio

A Secretaria da Juventude do município do Rio (JUVRio) apoiará, no próximo sábado (29/3), o “Mães das Favelas”, evento para discutir a conexão e a autoestima materna na juventude. A ação acontece das 9h às 14h, na Casa Jongo da Serrinha, em Madureira. O local é um espaço cultural que busca preservar e valorizar a memória afro-brasileira e o jongo, patrimônio imaterial do país.

O evento inédito terá a participação de Flora Cruz, mãe, influenciadora e filha do sambista e compositor Arlindo Cruz e Babi Cruz, mulher do renomado músico, Marcele Oliver, mãe e escritora fundadora do Instituto Avança Nega e de Alice Coelho, idealizadora do projeto Maternidade na Juventude. O evento tem entrada gratuita e não é necessário realizar inscrição para participar. O objetivo é promover um encontro de jovens mães e mulheres que precisem de acolhimento, informações sobre autoestima e conexão na maternidade.

Encontro terá troca de experiências sobre a maternidade

Ao longo do dia, a JUVRio promoverá diversas atividades no local. Por meio do projeto Pacto Pela Juventude, as crianças que estiverem presentes serão acolhidas no Espaço Baby JUV e poderão realizar atividades baseadas nas trilhas formativas do projeto: Cultura, Esporte e Sustentabilidade. A equipe da Secretaria inscreverá as jovens mães para oficina de Mídias Sociais e Empreendedorismo que será realizada, posteriormente, no Espaço da Juventude de Madureira. As ações de beleza serão realizadas pelos profissionais da Casa da Juventude. Serão oferecidos os serviços de trancista, design de sobrancelhas e maquiagem. Os tutores dos Espaços da Juventude estarão disponíveis com informações sobre os cursos tecnológicos e oportunidades na área. Já a equipe do Maternidade na Juventude também levará um bazar solidário e o Varal dos Sonhos, uma proposta para as mães explorarem seus desejos para o futuro.

Os jovens que estiverem no evento poderão realizar, presencialmente, a inscrição no Banco de Oportunidades da Secretaria da Juventude, que oferta cursos e oficinas em múltiplas áreas.

A Casa Jongo da Serrinha fica na Rua Compositor Silas de Oliveira, 101, Madureira.