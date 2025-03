Escolinha Municipal de Surfe de Ubatuba completa 30 anos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Escolinha Municipal de Surfe da Secretaria de Esportes e Lazer de Ubatuba, completa 30 anos no dia 4 de abril. Ao longo dessas três décadas, o projeto revelou atletas profissionais que brilharam no cenário nacional e internacional, além de desempenhar um papel fundamental na educação e desenvolvimento de crianças que seguiram diferentes carreiras.

O projeto teve início em 1995, em uma simples tenda na Praia Grande. Com o tempo, ganhou notoriedade e ampliou suas atividades. Atualmente, as aulas ocorrem em duas praias, Grande e Perequê-Açu, e um terceiro polo está prestes a ser inaugurado na Praia do Sapê.

“É com muita alegria que celebramos essa data. Comecei como professor e, nos últimos 14 anos, atuei como coordenador. Durante esse tempo, construímos as sedes da Praia Grande e Perequê-Açu e agora estamos concluindo a unidade da Praia do Sapê”, destacou o coordenador da Escolinha Municipal de Surfe, Fábio Lima.

O principal objetivo da escolinha é aproveitar as características naturais da cidade e oferecer atividades físicas saudáveis para crianças e adolescentes. O projeto nunca sofreu interrupções desde sua criação. “Dos 250 a 300 alunos que participam anualmente, a maioria não segue carreira profissional, mas encontra uma ocupação relacionada ao surfe”, explicou Lima.

“A Prefeitura sempre esteve presente no desenvolvimento do surfe em Ubatuba. Nos últimos anos tivemos um avanço significativo na estrutura das sedes da escola e na Associação Ubatuba de Surf (AUS)”, ressaltou o presidente da AUS, Cleiton Félix.

Início de uma história

Nas décadas, 80 e 90, as competições de surfe começaram a ganhar espaço. Ubatuba começou a se estabelecer como um polo de referência desses eventos e passou a ser sede de competições locais e regionais, atraindo surfistas de todo o país. Durante essa época, o surfe brasileiro estava em ascensão, e a cidade se tornou um ponto de encontro para os melhores surfistas do Brasil.

Nos anos 1990, Ubatuba já era conhecida nacionalmente como a “Capital do Surfe” no estado de São Paulo, com eventos como o Circuito Brasileiro de Surfe e o Circuito Paulista de Surfe acontecendo regularmente na cidade. A qualidade das ondas e a infraestrutura da cidade atraíam tanto amadores quanto profissionais.

Em abril de 1995, foi fundada a Escolinha Municipal de Surfe, por onde passaram diversos atletas que, hoje, são conhecidos, inclusive, internacionalmente.

“Só alegria, muito orgulho em fazer parte desta história. Fui um dos idealizadores do projeto, nossa primeira aula foi no dia 4 de abril de 1995, numa terça feira, e o intuito inicial da escolinha era ensinar sobre um esporte, o surfe. A realidade foi muito mais do que isso tanto que nós formamos cidadãos, e em contrapartida vieram os campeões. Com imenso orgulho que a nossa contribuição foi para o esporte quanto no social.”, destacou José Alberto Jacob, professor e fundador da escolinha de Surf.

Em outubro de 2018, Ubatuba ganhou a primeira sede da Escolinha de Surfe no bairro Perequê-Açu.

Destaques da Escolinha

Em 30 anos, mais de cinco mil crianças passaram pela Escolinha Municipal de Surfe. Entre os grandes nomes revelados estão: Filipe Toledo (Bicampeão mundial de surfe), Matheus Toledo, Suellen Naraísa (Bicampeã brasileira), Wiggoly Dantas, Wesley Dantas, Camila Cássia, Renato Galvão e Hizumone Beterro.

Surfe inclusivo

A Prefeitura de Ubatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, oferece aulas de surfe inclusivo para alunos de todas as idades e portadores com qualquer tipo de deficiência, na sede de Perequê-Açu e conta com quatro instrutores. Atualmente, a quantidade de alunos atendidos é limitada, pois é necessário um atendimento especial para cada um. O projeto conta com cerca de 30 alunos.

O instrutor de surfe, Luiz Guilherme de Oliveira, destacou que os professores buscam atender cada aluno de maneira individual. “A gente procura interpretar a deficiência de cada aluno individualmente. Conhecemos o aluno, os pais, trazemos ele para atividade na água e observamos como é a adaptação ao meio líquido. Realizamos também atividades de subida de prancha na areia”. Ele ressaltou também que o objetivo não é só ficar de pé na prancha. “Temos que respeitar os limites de cada um”.

Esporte e natureza

Ubatuba é reconhecida como um dos melhores destinos de surfe do Brasil. Com mais de 100 praias, a cidade oferece uma variedade de condições de surfe, desde ondas grandes e poderosas para surfistas experientes até praias mais calmas para iniciantes.

“O surfe é um esporte diferenciado, que envolve natureza e aventura. A cada ano, estamos evoluindo tanto na formação de atletas quanto na estrutura do projeto. Nosso foco são as crianças, e cada uma delas encontra seu caminho, seja como atleta ou em outras carreiras profissionais”, afirmou Secretário de Esportes e Lazer de Ubatuba, Saulo Souza.

Amantes da modalidade encontram aqui uma infinidade de opções, com praias de características distintas, que preparam os surfistas para ondas em diversas partes do mundo. Há praias com fácil acesso pela Rodovia Rio-Santos (BR-101), por rotas alternativas ou, ainda, por trilhas: opções é o que não falta, mas o que vai definir mesmo a escolha são as condições das ondas em cada dia.

Sul: Praia do Sapê, Praia Dura, Praia da Sununga (ótima pedida para os amantes do Skimboard, considerada um dos melhores points do mundo para essa atividade);

Centro: Praia das Toninhas, Praia Grande, Praia Vermelha do Centro;

Norte: Praia Vermelha do Norte, Praia do Itamambuca, Praia do Félix (canto esquerdo), Praia Brava da Almada (por trilha na estrada de acesso à Praia da Almada), Praia Brava do Camburi (acessível a partir da BR-101, por trilha).