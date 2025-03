Ensino municipal ganha prêmio por excelência em alfabetização

Cláudio Souza





Colaborou o estagiário Rodrigo de Almeida

Mais uma conquista para a Educação 5.0 de São José dos Campos. A cidade se destacou no prêmio Excelência Educacional em Alfabetização, registrando 81% de alunos leitores, segundo dados do Governo do Estado.

Em cerimônia realizada no Memorial da América Latina, em São Paulo, na terça-feira (25), representantes da Prefeitura receberam a premiação, que integra o programa Alfabetiza Juntos SP, do governo estadual, que é destinado aos 645 municípios paulistas e às 91 diretorias de ensino.

“Este prêmio é resultado da parceria entre a educação infantil e o ensino fundamental, onde, juntos, trabalhamos na alfabetização dos alunos do pré 1 ao 2º ano para que todos possam ser alfabetizados na idade certa”, disse a coordenadora da Educação Infantil, Francilene Silvério.

Alfabetiza Juntos SP

A premiação contemplou cidades que atenderam os requisitos exigidos pela Diretoria de Ensino do Estado de São Paulo, que têm como objetivo garantir a alfabetização dos alunos até o final do 2º ano do ensino fundamental.

O programa Alfabetiza Juntos SP busca fortalecer a colaboração entre Estado e municípios para garantir um ensino de qualidade, integrando diferentes etapas da educação básica e promovendo o aprendizado dos alunos sem interrupções que possam prejudicá-los.

Foi lançado pelo Governo do Estado em 2024, com a meta de ter 90% de crianças leitoras até 2026. De acordo com a última avaliação, no segundo semestre do ano passado, o número de estudantes do 2º ano do ensino fundamental que sabem ler adequadamente na rede pública paulista avançou 57%.



