Delas Day incentiva o empreendedorismo feminino e conecta milhares de mulheres a oportunidades

Com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, o Delas Day reuniu centenas de mulheres em busca de conhecimento, autonomia e crescimento profissional por meio do empreendedorismo. O evento, que se consolida como um dos maiores encontros voltados ao protagonismo feminino no mundo dos negócios, contou com a presença de lideranças, especialistas e instituições comprometidas com o desenvolvimento econômico das mulheres.

“Quero agradecer ao Sebrae e a todas as pessoas que abraçaram o Delas Day. Reunir tantas mulheres de diferentes áreas para trocar experiências, aprender e crescer juntas é uma grande iniciativa. Hoje, passaram por aqui mais de 3 mil pessoas e 1.800 CNPJs, um volume impressionante de conexões e oportunidades. Enquanto houver uma mulher ou família em situação vulnerável, temos que seguir trabalhando para transformar essa realidade”, destacou o governador Eduardo Riedel, que participou do evento ao lado da primeira-dama, Mônica Riedel.

A primeira-dama mediou o painel sobre protagonismo feminino no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “O mais bonito é saber que todas vocês vieram aqui em busca de conhecimento, oportunidade e inspiração para dar o pontapé inicial no empreendedorismo. Mato Grosso do Sul é destaque nacional no desenvolvimento graças às pessoas e, principalmente, às mulheres que trabalham e empreendem”, afirmou Mônica Riedel.

O primeiro dia do evento também contou com a presença de prefeitas e vereadoras da capital e do interior e se destacou pela variedade de atividades voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino.

A programação inclui palestras, painéis e workshops abordando temas como liderança, diversidade, gestão empresarial e internacionalização de negócios, além de rodadas de negócios e atrações culturais.

A diretora técnica do Sebrae, Sandra Amarilla, reforçou a importância do evento como uma plataforma de inclusão e desenvolvimento econômico.

“O Delas Day é uma oportunidade de inclusão. Reunimos diversas instituições para oferecer os melhores serviços para as mulheres do nosso estado. E por que isso é tão importante? Porque nós, mulheres, somos maioria da população e ocupamos cerca de 40% das vagas de trabalho. O Mato Grosso do Sul é o segundo estado com mais mulheres donas de negócios, muitas delas empreendendo por necessidade. O apoio que elas encontram aqui pode ser o primeiro passo para uma nova jornada de sucesso.”

Assinatura do termo Todos por Elas

Durante a solenidade, o Sebrae aderiu à campanha ‘Todos por Elas’, uma iniciativa conjunta do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Assembleia Legislativa e Governo do Estado, que tem como objetivo combater o feminicídio e fortalecer a segurança e proteção das mulheres.

O evento também conta com uma série de iniciativas que reforçam o compromisso com o fortalecimento das mulheres no mercado de trabalho e nos negócios.

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza vagas exclusivas para mulheres e oferece orientação especializada sobre o mercado de trabalho, promovendo maior inclusão e oportunidades profissionais.

No campo do empreendedorismo e da inovação, o painel “Empreendedoras em Ascensão à Frente de Startups – Histórias de Coragem e Inovação”, organizado pela Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia), apresenta histórias inspiradoras de mulheres que lideram startups inovadoras. Já o painel “Mulher, Democracia e Participação Política”, realizado pela Secretaria de Estado de Cidadania (SEC), promove reflexões e debates sobre o papel das mulheres na política e na construção de uma sociedade mais participativa e igualitária.

A programação do Delas Day continua nesta quinta-feira (27), no Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês (Av. Cônsul Assaf Trad, 4796, Campo Grande – MS.

Evelyn Souza, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom