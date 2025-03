Cultura alcança maior patamar de aprovação nos últimos 12 meses

João Paulo Sardinha





As ações culturais desenvolvidas em São José dos Campos alcançaram, nos últimos 12 meses, o maior patamar de aprovação popular. É o que mostra a mais recente pesquisa Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), divulgada na segunda-feira (24).

A avaliação positiva atingiu 68,6% em março deste ano. Em abril de 2024, o índice alcançava 59,1%. Um crescimento puxado pelo sucesso das atividades desenvolvidas pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Parte das pessoas que consideravam a cultura como regular ou negativa migrou para a avaliação positiva, o que explica a melhora nos indicadores (confira o gráfico abaixo).

A nota atribuída para as ações culturais foi 706, considerada como alto grau de satisfação. A média para as cidades de grande porte foi 699.

O bom desempenho fica comprovado quando se compara a outros serviços públicos oferecidos na cidade. Dos 16 segmentos avaliados pela pesquisa, a cultura ficou na 5ª colocação, atrás apenas de iluminação pública, qualidade de vida, coleta de lixo e merenda escolar.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Estímulo e eventos

O resultado positivo da pesquisa é a resposta popular às políticas implementadas pela Fundação Cultural e Prefeitura nos últimos 8 anos, incluindo investimentos direto, dos governos federal e estadual, além de parcerias com a iniciativa privada.

“A Orquestra Joseense tem apenas três anos de vida e o salto de qualidade, que já era muito bom no início, foi enorme até aqui”, afirmou o maestro William Coelho. “Agradeço a cada músico (profissionais e bolsistas), à nossa competentíssima equipe e à FCCR pelo apoio irrestrito. A Orquestra Joseense já possui uma bela trajetória e tem tudo para se tornar referência nacional.”

O fortalecimento dos programas culturais, como o Arte nos Bairros, e apoio aos profissionais da área estão entre as prioridades da instituição.

A Fundação Cultural realizou, com sucesso, grandes eventos nos últimos 12 meses. O Festidança, por exemplo, teve 381 espetáculos inscritos de 26 cidades do Brasil.

O Festivale recebeu a inscrição de 179 peças de 12 municípios de todo o país. Semana da Música, Festa do Mineiro e Festa do Tropeiro também movimentaram a cidade.

O Revelando SP, um dos maiores festivais de cultura tradicional do estado, reuniu um público estimado de 100 mil pessoas no Parque da Cidade em 2024.

Economia criativa

São José está na rota dos grandes investimentos nas áreas de cultura e economia criativa. Por meio de parcerias com o Governo de São Paulo e o Sebrae, tem oferecido capacitação de qualidade para que os artistas aproveitem as oportunidades no setor.

Os cursos do CultSP Pro, do governo estadual, abriram 300 vagas para 8 atividades na cidade. As aulas, gratuitas e presenciais, são oferecidas em parceria com a Fundação Cultural e a Prefeitura.

Arte nos Bairros

A Fundação Cultural também oferece oficinas culturais nos bairros, com mais de 10 mil aprendizes ao longo do ano, incluindo os alunos das escolas municipais e da Fundhas.

Orientadores artísticos da cidade foram contratados para ministrar as oficinas nos bairros. Além de estimular a economia, a medida é um incentivo à criação artística e ao intercâmbio de saberes.

“Voltar a ensinar cerâmica para adultos e crianças tem sido uma experiência profundamente gratificante”, afirmou a professora Valéria Barsaglini, a Leca Barsa. “Ver a alegria nos olhos de cada aluno ao moldar o barro, experimentar texturas e transformar ideias em peças concretas é um privilégio. Poder compartilhar esse conhecimento com pessoas de diferentes idades torna o processo ainda mais especial.”

O leque de atividades inclui vivências em música, dança, arte circense, entre outros segmentos artísticos.

As leis de fomento à cultura (Lei de Incentivo Fiscal e Fundo Municipal de Cultura) disponibilizaram recursos para projetos. No caso da LIF, por exemplo, foram liberados R$ 2,6 milhões para o período 2023-2024.

O Circuito Cultural Central também foi consolidado e ampliado, incentivando a vida artística no centro da cidade.



