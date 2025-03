Coordenadoria LGBT realiza oficina sobre diversidade e inclusão no acesso ao serviço público

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e de Igualdade Racial, realiza, nesta sexta-feira (28), a partir das 13h30, uma oficina e rodas de conversas na Unidade de Saúde da Família Mumbaba (USF), no Distrito Industrial, sobre diversidade e inclusão desse público no acesso ao serviço público.

Segundo o coordenador de Promoção à Cidadania LGBT e de Igualdade Racial, Geraldo Filho, para estes eventos não há necessidade de inscrições, pois eles acontecem dentro dos equipamentos do Município, a exemplo deste que vai ser em uma Unidade Básica de Saúde.

Conforme explicou, essas ações constam no calendário de atividades da coordenadoria durante todo o ano e são realizadas geralmente nas sextas-feiras. “O objetivo é falar sobre diversidade, não só LGBT, mas a racial, a religiosa e outras PCDs, tudo que remete à inclusão de pessoas, nesse caso, no acesso ao serviço público. Falamos sobre legislação, nome social, retificação de nomes gênero, direitos da comunidade LGBT+, ensinamos sobre pronomes de tratamento, como ter um atendimento mais humanizado, com acolhimento social, e também respondemos as perguntas dos funcionários”, detalhou Geraldo Filho.

A oficina desta sexta-feira terá como palestrante as próprias servidoras da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e de Igualdade Racial, Karina Espínola, jornalista, empreendedora e assessora técnica da Cidadania de João Pessoa, e a advogada Elaine Pontes, que abordarão os temas previstos na programação e relatarão suas experiências quanto ao equipamento de gestão e as situações que enfrentam no dia a dia.

Serviço – A Coordenadoria Municipal de Promoção à Cidadania LGBT e da Igualdade Racial é localizada no Parque Solon de Lucena, 216 – Centro de João Pessoa. Mais informações sobre os serviços oferecidos pelo telefone 3222-8853 ou WhatsApp (83) 98730-6036.