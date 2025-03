Confira a programação do Pontos MIS para o mês de abril – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart, em parceria com o programa Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som), em abril, levará à Biblioteca Municipal Ateneu Ubatubense uma seleção variada de filmes, com exibições para diferentes idades e preferências. As sessões, com entrada gratuita e abertas a toda a população, vão da temática infantil a produções que marcam a história do cinema mundial.

Além das exibições já realizadas no mês de março, como “Viagem à Lua” e “Colegas”, o público poderá conferir ainda hoje o documentário “Xingu-Tokyo: Uma Conexão Ancestral”, às 19h, e no sábado, 29 de março, o filme infantil “O Menino e o Mundo”, às 16h.

Para saber mais sobre a iniciativa, basta comparecer à Biblioteca Municipal (Praça 13 de Maio, 52, Centro) nos dias e horários estabelecidos.

Em abril, a programação do MIS com a Fundart contará com os seguintes títulos:

05/04, sábado – O Garoto Cósmico (17h)

Direção: Alê Abreu

Classificação: Livre

Duração: 76 minutos

Sinopse: Três crianças vivem em um futuro onde tudo é controlado. Ao se perderem no espaço, descobrem um universo infinito

10/04, quinta-feira – O Dia Que Durou 21 Anos (19h)

Direção: Camilo Tavares

Classificação: 12 anos

Duração: 77 minutos

Sinopse: Documentário sobre a interferência dos Estados Unidos no golpe militar de 1964 no Brasil, com material de arquivo e relatos inéditos

17/04, quinta-feira – A Hora da Estrela (19h)

Direção: Suzana Amaral

Classificação: 12 anos

Duração: 99 minutos

Sinopse: A história de Macabéa, uma jovem nordestina tentando sobreviver em São Paulo, marcada pela solidão e pela busca de um destino

24/04, quinta-feira – Nosferatu (19h)

Direção: F. W. Murnau

Classificação: 16 anos

Duração: 94 minutos

Sinopse: Um corretor de imóveis se vê envolvido com um vampiro milenar que ameaça sua esposa e espalha o terror pela cidade de Bremen

Sobre o MIS

O programa Pontos MIS, do Governo Estadual, promove a circulação de filmes e documentários em diversas cidades do Estado de São Paulo, com foco na formação de público e no acesso gratuito ao cinema. Além das exibições, a iniciativa oferece oficinas culturais voltadas para a produção audiovisual.