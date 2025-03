Celtics x Suns ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (26/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2024/2025 entre Celtics x Suns hoje, HOJE (26) as 23 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

Celtics x Suns: Onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da NBA

O Boston Celtics enfrenta o Phoenix Suns nesta quarta-feira, 26 de março de 2025, às 23h (horário de Brasília), no Footprint Center, em Phoenix, Arizona. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN2, Disney+ e NBA League Pass.

Detalhes da Partida:

Data: 26 de março de 2025

26 de março de 2025 Horário: 23h (horário de Brasília)

23h (horário de Brasília) Local: Footprint Center, Phoenix, Arizona

Footprint Center, Phoenix, Arizona Transmissão: ESPN2, Disney+ e NBA League Pass

Confronto Direto:

Desde 1968, Celtics e Suns se enfrentaram em 137 ocasiões, com o Boston levando vantagem de 77 vitórias contra 60 do Phoenix. No entanto, jogando em casa, os Suns têm um retrospecto positivo de 36 vitórias e 32 derrotas contra os Celtics.

Situação das Equipes:

O Boston Celtics, atual campeão da NBA, ocupa a segunda posição na Conferência Leste, atrás apenas do Cleveland Cavaliers. Já o Phoenix Suns está na décima colocação da Conferência Oeste, buscando melhorar sua posição para garantir uma vaga nos playoffs.

Desfalques e Escalações Prováveis:

O Celtics não possui ausências confirmadas, mas Jayson Tatum é dúvida após uma lesão no tornozelo. Sam Hauser, Al Horford e Xavier Tillman também são incertos para o jogo. Pelos Suns, Bradley Beal está fora da partida.

Escalações Prováveis:

Boston Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Al Horford e Kristaps Porzingis.

Phoenix Suns: Devin Booker, Collin Gillespie, Ryan Dunn, Kevin Durant e Nick Richards.

Este confronto promete ser emocionante, com o Celtics buscando consolidar sua posição no topo do Leste e os Suns lutando por uma vaga nos playoffs do Oeste.