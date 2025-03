AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2025 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BONITO/MS. – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Sheila Faria Secretaria de Saúde O Hospital Municipal instalou dois novos aparelhos portáteis para exames de sangue, feitos de maneira rápida no Centro de Referência da Dengue do hospital. São equipamentos de fácil uso e com capacidade para analisar 60 amostras por hora cada um. O resultado sai impresso em uma filipeta em até […]