Alunos de cursos da Uniten realizam ação de cuidados aos assistidos do Lar São Vicente de Paulo – Agência de Notícias

Os alunos dos cursos de Cuidador de Idosos e Manicure e Pedicure, da Universidade do Trabalhador Empreendedor e Negócios (Uniten), ligada à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), da Prefeitura de Sorocaba, realizaram, na tarde desta quarta-feira (26), uma ação social com os idosos assistidos do Lar São Vicente de Paulo. A atividade faz parte do Projeto Integrador do curso, na qual foi identificada necessidades de atenção e apoio aos idosos em situação de longa permanência na unidade.

O evento teve como objetivo proporcionar momentos de lazer e bem-estar aos idosos, reforçando a importância da interação social e do cuidado contínuo. Durante a tarde, os alunos ofereceram cuidados personalizados aos residentes como serviços de manicure, kits de higiene, realizaram sorteio de prêmios e, ainda, proporcionaram um lanche especial, preparado em parceria com a rede Tauste Supermercados, com a Padaria Santa Rosália e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Para o secretário da Sert, Péricles Régis, essa ação é um exemplo de como a qualificação profissional pode ser um catalisador para o desenvolvimento não apenas do indivíduo, mas também da nossa comunidade. “Como Secretaria de Relações de Trabalho e Qualificação Profissional, estamos cada vez mais empenhados em apoiar e ampliar ações como essa, que conectam a formação técnica de nossos cidadãos com a realidade social da cidade”, disse.

Aos 56 anos, Rochelane Silva conseguiu se inserir novamente ao mercado de trabalho, após um hiato de 25 anos. “Graças ao curso de Cuidador de Idosos, da Uniten, tive oportunidade de presenciar experiências como essa, além de voltar a trabalhar”, ressalta.

Sobre o curso

O curso de Cuidador de Idosos, da Uniten, realizado em parceria com o Senac Sorocaba, oferece 160 horas de qualificação profissional, divididas em aulas teóricas, práticas em laboratórios especializados e o desenvolvimento do Projeto Integrador. Os alunos são capacitados para acompanhar e auxiliar idosos em suas atividades diárias, prestando cuidados preventivos e de saúde, além de promover atividades de lazer e contribuir com a qualidade de vida dos idosos.

Durante as aulas são abordados temas como o processo de envelhecimento, os direitos e deveres dos idosos, a prevenção de vulnerabilidades sociais, psicológicas e físicas, cuidados com alimentação e medicação, higiene corporal, primeiros socorros, entre outros. Ao final do curso, os alunos apresentam seus Projetos Integradores, que têm como objetivo aplicar as competências adquiridas durante as aulas, em situações práticas e reais.

