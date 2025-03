Agência Minas Gerais | Edição comemorativa de 10 anos do Café com Prosa reunirá gestores, educadores e especialistas para diálogos em Belo Horizonte

Relacionadas



Belo Horizonte sediará a edição comemorativa de 10 anos do Café com Prosa, evento promovido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais (Undime/MG), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), nos dias 2 e 3/4, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.





Interessados em participar devem realizar inscrição neste link.



O evento reunirá gestores municipais, autoridades e especialistas para discutir desafios e avanços na educação pública, com uma programação abrangente. O Café com Prosa abordará temas essenciais para a gestão educacional, como segurança nas escolas, financiamento da educação, inteligência artificial no ensino, avaliação da alfabetização, planejamento estratégico e controle de despesas.

Entre os palestrantes confirmados, estão o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, a diretora executiva da Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Fundação CAEd), Lina Kátia, além da presidente da Undime/MG, Ednamar Assunção, e da diretora executiva da Undime/MG, Suely Duque Rodarte.







O evento também contará com exposições, momentos culturais e apresentações. Para os novos gestores municipais, o Café com Prosa 2025 será uma oportunidade única de aprendizado, troca de experiências e alinhamento de estratégias para fortalecer a gestão educacional nos municípios.

Regime de Colaboração

A colaboração entre a Undime/MG e a SEE/MG tem sido essencial para a melhoria da educação pública em Minas Gerais. O alinhamento de políticas educacionais, o suporte técnico e formativo aos municípios e a troca de boas práticas têm permitido avanços significativos na gestão educacional.

O fortalecimento desse regime de colaboração, previsto na Constituição Federal, reforça a corresponsabilidade entre os entes federativos, promovendo equidade e qualidade na educação em todo o estado.