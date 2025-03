Ubatuba recebe três novas ambulâncias para o SAMU 192 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 de Ubatuba acaba de receber três ambulâncias novas, fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Governo Federal. A entrega dos veículos ocorreu nesta segunda-feira, 24, na unidade do SAMU da região central da cidade.

Essa aquisição faz parte de um esforço nacional para renovar a frota do SAMU em diversas cidades, incluindo Ubatuba. O termo de doação número 504/2025, do Ministério da Saúde, visa melhorar o atendimento de emergência para a população. “As três viaturas vieram para substituir as viaturas do SAMU que sofrem um desgaste prematuro devido a geografia do município, auxiliando o salvamento com mais conforto, agilidade e segurança”, explicou a Coordenadora de Urgência Emergência da Secretaria de Saúde, Simone Soares.

Recentemente, o Governo Federal entregou 199 ambulâncias novas para 118 municípios do Estado de São Paulo, destinadas a substituir veículos antigos e a melhorar o atendimento de emergência. Essa iniciativa faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) na área da saúde, que busca universalizar o acesso ao SAMU e ampliar a cobertura do serviço de urgência.

No último ano, o Samu atendeu 6895 ocorrências em Ubatuba – uma média de 575 ocorrências mensais.